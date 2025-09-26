今日新聞8分鐘｜將軍澳獨居婦腐臭亡｜導航太大聲？的士司機捱打

樺加沙追風｜10號風球屯門黃金泳灘暢泳 警申法庭傳票檢控54歲男

【颱風／打風／天文台／HKO／風球／樺加沙／Ragasa】超強颱風「樺加沙」襲港，前日（24日）中午十號颶風信號生效期間，一名身穿衣服的光頭漢竟在封閉的屯門黃金泳灘游泳，驚動警方到場。

警方今日（26日）表示，青山分區人員經進一步調查後，今日向法庭申請傳票檢控該名54歲姓戴男子，他涉嫌違犯《公眾衞生及市政條例》之下的《泳灘規例》（第132章，附屬法例E）。今次是繼兩名女子帶男童在海怡半島追風被捕後，再有人因同類行為觸法。

樺加沙追風︱海怡半島觀浪沖跌 8歲童手腳傷 警拘2女斥不負責任

超強颱風「樺加沙」襲港，周三（24日）10號風球期間，兩名女子帶同一名男童往港島南區海怡半島岸邊，追風、觀浪、自拍，3人全被數米巨浪沖跌，一度被海水「淹沒」，幸無釀成慘劇。

警方今晚（25日）交代案情時指，翻查大量天眼後拘捕男童的母親及其朋友，並發現該名8歲男童手腳明顯擦傷，斥責家長的行為不負責任。此外，風暴期間一名男子進入已關閉的屯門黃金泳灘游泳，不排除提出檢控。警方會繼續網上巡查，收集證據。

將軍澳彩明苑七旬獨居婦倒斃屋內 屍身腐化 兒子3年前移民英國

將軍澳有人猝死。今日（25日）下午近3時，警方接獲彩明街3B號彩明苑保安報案，指懷疑一名女住戶在上址暈倒。

救援人員接報趕至，發現76歲女事主倒臥單位客廳地上，身體處於腐化狀態；經救護員證實當場不治。現場沒有發現遺書，警方現正調查事件，死因有待驗屍後確定。

北角醉男搭的士 疑不滿高德地圖導航太大聲 持傘打傷七旬司機

北角發生襲擊案。今日（26日）凌晨3時許，警方接獲一名七旬的士司機報案，指在北角百福花園對開遭男乘客襲擊。警員接報到場，以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」和「刑事毀壞」罪名拘捕一名43歲梁姓男子。

蒙面搶掠團光天化日洗劫加州珠寶店 近25賊奪780萬元商品

近25名蒙面賊9月22日猖狂洗劫美國加州一間珠寶店，大部份人身穿黑衣，搶走估計價值高達100萬美元（約780萬港元）的商品，美媒周四（9月25日）引述警方稱，目前有7名疑犯被捕，追回部份珠寶。

花蓮堰塞湖潰堤│獲老夫婦捨身托舉至高處 6歲童受困2日奇蹟生還

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水淹入災情慘重，光復鄉佛祖街一處一樓鐵皮屋幾乎滅頂淹沒。屏東縣搜救人員24日救出受困近2天6歲女童小沂，她說屋內還有「阿公、阿婆」。傍晚發現她契姑媽的遺體證實罹難，屏東搜救人員今現場持續搜尋她的契姑丈。

戚繼光艦、沂蒙山艦10月1-2日開放參觀 27號起可預約 1.1萬名額

中國人民解放軍駐香港部隊今日（25日）公布，中國人民解放軍海軍戚繼光艦、沂蒙山艦將於9月底執行遠海實習任務，期間赴香港組織艦艇開放活動。屆時，艦艇將停靠駐香港部隊昂船洲軍港，香港市民可於10月1日及2日，上午8時30分至下午5時30分前往參觀。