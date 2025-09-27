今日新聞8分鐘｜內地男遭擄走上車｜清潔工集合垃圾遭票控

古洞地盤工人酷熱下疑中暑暈倒 同事報案送院惜不治

古洞有地盤工人疑中暑死亡。今早（27日）約10時17分，即天文台發出酷熱天氣警告約1小時後，警方接獲古洞河上鄉路一地盤的職員報案，指其同事懷疑中暑不適暈倒。救援人員趕至，發現事主仍然昏迷，將其送往北區醫院搶救，惟事主終告不治。據了解，64歲姓葉男事主原本正在室外等候貨車落貨，其間突然暈倒。警方正調查事件起因。

房屋署回覆《香港01》查詢表示，事發在古洞北第26區土木工程拓展署地盤內，涉事位置由房屋署借用部份土地作為前期的土地勘探工程，事主由冷氣貨櫃休息室走到外面等候鑽探機落地時突然暈倒；事發後承建商已即時暫停有關工程，房屋署總土力工程師亦到醫院了解及慰問家屬。事故原因仍在調查當中，房屋署會全力配合警方的調查。《香港01》亦正就事件向承建商基翔工程發展股份有限公司查詢。

樺加沙追風．有片︱帶6歲及4歲男童堅尼地城觀浪 父親及印傭被捕

日前超強船風「樺加沙」襲港，天文台於周三（24日）一度發出歷來第二長時間的十號颶風信號。警方繼昨日（25日）拘捕兩名帶男童往海怡半島觀浪的外籍女子後，今日（26日）再以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，拘捕一名46歲男子及一名33歲印傭。

警方今晚交代案情時指，被捕本地男子為兩名男童的父親，他帶兩名年僅6歲和4歲的兒子到堅尼地城觀浪，印傭亦一同隨行。兩名男童幸無受傷，至於涉事家庭的母親是否知情，仍有待警方調查。

紅磡內地男遭擄走上車 警捷進行動上水檢獲車輛 人去車空續尋人

紅磡發生非法禁錮案。昨日（26日）晚上10時許，警方接獲一名女子報案，指其男友人在庇利街街頭被人擄走上車，不知所終。警方接報到場調查，一度展開「捷進行動」追截涉案車輛。

現場消息稱，該對男女在庇利街30至31號地下一間餐廳用膳，甫離開餐廳，一輛七人車駛至，3名男子跳下，擄走男事主上車，繼而駕車離開，女事主連忙報警。警方經追查後，在上水彩園邨彩屏樓對開發現涉事七人車，結束「捷進行動」，惟暫時仍未聯絡到男事主，正繼續尋人，案件列作「非法禁錮」跟進。

清潔工集合垃圾遭票控 工會斥食環不合情理 未了解工友工作流程

一名71歲大廈清潔工在收集完大廈垃圾，準備取手推車運走期間，遭食環署職員票控亂拋垃圾。清潔工人職工會組織幹事梁芷茵批評事件「非常不合乎情理」，質疑食環署前線人員未有了解清潔工的實際工作流程，執法欠缺彈性。她期望署方可以訂立準則或指引，讓前線員工了解如何合理地處理亂拋垃圾的情況。

名都酒樓結業｜光顧25年外國客不捨像第二個家 回憶吃點心學中文

【結業潮／餐飲業／名都酒樓】餐飲業結業潮持續，開業35年、位於金鐘統一中心的名都酒樓將今日（27日）結業，不少食客特意到場緬懷。其中居港26年的港大教務長何立仁（Ian Holiday)表示，每逢周六都會到名都酒樓用膳，更在名都學到不少點心的中文，認為該酒樓是其第二個家（Second Home）。

另有服務名都酒樓逾10年的女員工表示，今日全場有近八成都是老顧客，對於結業感到心情沉重，依依不捨，「名都永遠在我心中」。

特朗普大整蠱 白宮總統肖像牆 拜登遭自動簽名筆照片取代｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）一直嘲笑前總統拜登（Joe Biden）是老糊塗，甚至指控其在任期間，一直依賴自動簽名筆，而不是其本人親自簽署文件。白宮9月24日在其社交平台發布照片，可以見到特朗普正注視白宮西翼柱廊牆上的「總統星光大道」（Presidential Walk of Fame），牆上掛的是45位曾擔任美國總統的肖像，唯獨是拜登的肖像不見了，只見到一張自動簽名筆簽名的照片。

聯合國大會 內塔尼亞胡發表講話 台下逾百外交官離場抗議｜有片

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）9月26日在聯合國大會發表講話，據以媒報道，在他開始演說前，台下有數以百計的外交官代表離場抗議，在現場的以色列支持者則大力鼓掌，試圖「抗衡」這一場面。