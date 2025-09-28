深港澳商會合作宣傳廟街 大「B. Duck」登場 數百商戶推優惠券
撰文：潘耀昇
出版：更新：
深港澳的三地商會即日起至10月5日，在油尖旺民政事務處的支持下，合作宣傳香港廟街、深圳東門老街、澳門官也街，希望有協同效應帶動消費。期間，推出「暢遊深港澳通行證」微信小程式，登錄後能領取深港澳三地數百間商戶的優惠券，主辦方希望一站式介紹本地人推介的遊玩攻略，令旅客感到「抵食又慳錢」，讓美食與旅遊更具性價比。
香港廟街、深圳東門老街、澳門官也街，是大灣區具代表性的商業與文化地標，承載嶺南文化與粵港飲食特色，也融匯了中葡交流的底蘊。
中秋節前夕，深港澳商會聯手舉辦「三街拍住上，越食月好味」活動，推出多條旅遊打卡路線，提供數百間商戶的優惠券，希望透過美食、 民俗、藝術等多元形式，加強三地文旅、媒體等領域合作和旅遊消費。
活動獲油尖旺民政事務處支持，參與的包括油尖旺東分區委員會、油尖旺南分區委員會、油麻地廟街販商商會，聯同深圳羅湖東門商會、澳門離島工商業聯合會。
活動啟動禮昨日（27日）在深港澳三地同步舉行，其中廟街引人「B. Duck」為亮點，將傳統中國文化元素與潮流IP創意融合。市民和旅客欣賞中華文化特色牌坊的同時，也能與繽紛可愛的小黃鴨打卡互動。在深圳會場的儀式，出席的包括油尖旺東分區委員會主席余煥懷、油尖旺區議員楊子熙及潘景和。
「2025深港澳步行街中秋美食薈」
日期︰2025年9月27日至10月5日
地點︰佐敦道至廟街一帶
主辦︰油尖旺東分區委員會、油尖旺南分區委員會、油麻地廟街販商商會，聯同深圳羅湖東門商會、澳門離島工商業聯合會
