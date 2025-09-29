垃圾收費又暫緩　謝展寰稱爭議下市民減廢認知增　時機合適會再推

政府繼續暫緩垃圾收費，環境及生態局局長謝展寰今在港台節目《千禧年代》中表示，政府推動減廢的決心從未改變，謝展寰表示，政府推動減廢回收20多年，以往效果微乎其微，不過在垃圾收費的爭議下，市民對減廢回收認知度大幅提高。



謝展寰認為在政策暫緩推行後，很多市民的習慣都有所改變，2024年上半年與今年上半年相比，垃圾棄置量減少5%。他指，垃圾收費只是政府推動減廢的工具，目的並非旨在收錢，將來若時機適合的話，會再考慮推出。他又透露，當局要在2035年時達致零廢堆填，已在北部都會區預留地方興建第三座焚化爐。



環境及生態局局長謝展寰（資料圖片/夏家朗攝）

政府繼續暫緩垃圾收費，謝展寰表示，政府推動減廢、在2035年達致零廢堆填的決心從未改變，他憶述在去年5月時，社會各界對實施垃圾收費的意見強烈，故決定暫緩推行相關政策。

今年上半年垃圾棄置量按年減5%

他續指，在政策暫緩推行後，很多市民的習慣都有所改變，他又指目前的人均垃圾棄置量，相較2021年時已減少8.5%；2024年上半年與今年上半年相比，垃圾棄置量減少5%，形容市民對減廢的熱誠、了解及支持度「其實係香港咁多年嚟都未試過有咁好嘅」。

謝展寰又指，政府委託民意調查機構等進行調查，多項調查結果均顯示，約有七八成市民認為現階段不適合推行垃圾收費。他說，相關法例雖已通過，但仍未生效，暫緩處理不構成法律問題。他又指，將來若時機適合，並得到市民認同的話，可令相關法例生效，重申垃圾收費只是政府推動減廢的工具，目的並非旨在收錢。

謝展寰提到，為在2035年時要達致零廢堆填，當局正興建焚化爐設施，第一座會在今年底落成並慢慢啟用，第二座亦正在招標中，兩座加起來合共可處理9,000噸廢物。他又透露，當局在北部都會區已預留地方興建第三座焚化爐，但若廢物量減至每日少於9,000噸，便不需興建。