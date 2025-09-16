東壩的士禁令煞停｜無做好地區諮詢？李家超：會考慮有何優化地方

行政會議休會兩個月後，今日（16日）復會，行政長官李家超在會議前會見傳媒時，被問到暫緩東壩的士禁令，是否反映事前無做好地區諮詢工作，忽視了居民出行需要，十一黃金周會否再次實施禁令？



李家超指東壩是吸引的地方，既要推動旅遊、又要確保日常生活不受太大影響，政府會考慮措施的過程中有什麼優化的地方。他希望在十一長假期後，視乎加強管理措施後的情況如何，形容東壩問題持久，希望做措施解決。他強調公眾意見能幫助政府解決，會評估哪些日期人數多，又指會加強發放信息，方便分散人群。



9月16日，行政長官李家超行會前會見傳媒。（黃寶瑩攝）

十一國慶半價看戲 電車、中環至尖沙咀小輪免費搭

李家超出席行會前會見傳媒，首先談及十一國慶優惠，涵蓋交通、飲食、消費。他說當天早上有升旗儀式，晚上維多利亞港有煙花匯演，發放超過三萬枚煙花，另外亦有文藝晚會。

交通方面，多個營運商提供優惠，如免費乘坐電車、中環至尖沙咀天星小輪、小童免費乘搭巴士日間路線、港鐵以抽獎形式送出7.6萬單程車票。

文化藝術方面，當日半價看戲，由政府資助，預料吸引19萬人次。康文署常設展館、濕地公園免費開放，免費進入沙田、跑馬地馬場。昂坪360小童門票76折，海洋公園五日門票85折。

飲食消費方面，飲食業界過千食肆商戶有菜式優惠。今日稍後專題網站公布詳情。

9月16日，行政長官李家超行會前會見傳媒，展示新一份施政報告封面。（黃寶瑩攝）

施政報告封面曝光！16隻字主題 談改革繫民生發揮優勢

另外，施政報告明天（17日）發表。李家超展示新一份施政報告封面及主題。他指沿用綠色代表活力及延續性，香港會一年一年向前邁進。今次主題是「深化改革心繫民生，發揮優勢同創未來」。

他指，發表後團隊會到不同媒體組織解說政策，希望大家支持施政報告，有短中長政策，政府會落實理念。

同性法案被否決 李家超：研行政措施保障醫療、遺產處理

被問到同性伴侶登記法案是本屆議會首個被否決的法案，會否影響行政立法關係？政府如何滿足法院要求，會否提請人大釋法？李家超表示，今次法案否決，正是反映基本法下司法、行政、立法履行職能，司法機關按照法律原則判決，不受任何干擾；行政上，政府尊重法治提交條例草案，彰顯了法治精神；立法會有審議法律，投票贊成或不贊成的職能。

李家超形容，今次過程彰顯了三者各司其職，努力在崗位上做好工作，是正面表現。而在政府法例不通過，政制局會繼續研究如何按照法庭要求，保障同性伴侶應該享有的權利，例如醫療、身後事遺產處理等，強調會研究用行政措施落實，保障權利。

他又指，今次法案是行政和立法機關按照基本法完成工作，形容大家都明白二者的關係是互相理解，履行基本法的要求，強調行政與立法有良好溝通。他表示過去三年與立法會有良好溝通。

李家超：立法會「橡皮圖章」指控不公平

被問到同性關係法案被否決後，會否考慮再引入新法案提交立法會？李家超指，做法完全尊重法治精神，法庭根據事實判決，行政尊重法治提出法案，立法會有責任審議法案，有權支持或反對。他指，立法過程之中，行政立法司法機關各自履行責任。有聲音批評政府及立法會是「橡皮圖章」，李家超指是不公平，各自都有履行責任及表達意見。

他指，法案有爭議，基本法下承認的制度是一夫一妻一男一女，原則要不變，重申會研究如何保障同性伴侶權利，例如醫療及處理遺產問題。

行會成員吳秋北缺席表決同性法案 李家超：他有與我溝通

至於立法會早前否決法案時，行會成員、工聯會議員吳秋北為何缺席？李家超指就「一位行會成員」沒有出席，該人事前有與自己溝通，但不會公開討論細節。

公屋母子悲劇 李家超要求房署考慮個案特質人性化處理

天恩邨精神病一對母子被沒收公屋先後自殺，反映識別、評估及支援有精神健康問題或年老等弱勢租戶的機制上可能有盲點，李家超被問到如何令機制真正做到情理兼備？以及對弱勢人士酌情無限期暫緩收樓，而非機械式走程序，是否可行？

李家超表示，對事件感到很難過，也思考過這個問題，對於違規公屋住戶，在政策和執行上是否應該收回單位，執行政策上有否優化空間。他回顧過去打濫成績，收回九千個單位，可能涉及三萬人因而可以上樓，如果不收公屋，這三萬人都要等。

天水圍天恩邨。（王海圖攝）

但執行方面，李家超形容沒有最好只有更好，一定有優化空間。他引述有意見指可以在上訴委員會增加醫護代表，收回公屋工作上給意見，考慮特別是有精神健康問題的個案，可以充分醫護角度給予的意見。另外，他要求房屋署在制度上要做到情理兼備、人性化，考慮個別個案特質處理。

一連四日「香港熱氣球節」9月4日開幕，吸引不少人購票入內打卡，不過未能乘坐升空。（梁鵬威攝）

熱氣球節爭議 李家超：監管機構認為安全未達標都要公布

中環海濱熱氣球節無得上熱氣球引起不滿，被問政府下次遇上類似事件，可否早介入，不讓主辦方無牌的情況之下宣傳？以及中環海濱的地是盛事重要地標，政府會否改變做法，不再將其外判，或在條約裡面加入規定，政府可對租借舉辦活動有主導權。

李家超指，事件中政府有推動、監管和租用場地的角色，在風險不高的活動中，推動活動很重要，能令香港多姿多彩，但不同活動的風險不同，所以政府監管的角色要嚴格。他指，香港熱氣球活動曾發生意外，所以要以安全標準為原則，發放信息上，推動和監管的單位要考慮如何適時發放信息，如果監管機構認為安全標準未達到，都要發放信息令市民更加了解情況。

場地租用方面，李家超指，將來會和負責租務的單位，在下年要簽署的新租約上，要求其有更大管理能力，希望有關的局和部門研究，優化整體的機制和策略。