警司陸振中危駕及襲擊判社服 陸就定罪上訴 律政司亦求覆核刑期
撰文：朱棨新
出版：更新：
警司陸振中涉與同僚晚飯喝酒後，仍想駕車離開，期間襲擊上前阻撓的男督察並咬傷其中指。陸經審訊後被裁定危駕及襲擊兩罪成立，法官判他240小時社會服務令、停牌6個月及須自費完成駕駛改進課程。陸早前就定罪提出上訴，律政司亦就陸的判刑提出覆核，根據司法機構網頁顯示，案件現時未有排期聆訊。
上訴人陸振中，案發時是沙頭角分區指揮官，經審訊後被裁定1項危險駕駛及1項襲擊致造成身體傷害罪成。控罪指他於2022年7月15日，在粉嶺牽晴間一樓停車場危險駕駛，襲擊督察蔡文浩。
此外，陸振中原本亦被控3項非禮罪，指他於2022年6月22日及23日，在粉嶺聯和墟街市熟食中心2樓傷殘人士洗手間3度非禮下屬X。他另被控於同年7月15日，襲擊X和督察賴文顯。經審訊後，該5罪被裁定不成立。
案件編號：CACC361、CAAR12/2025
警司陸振中危駕咬警中指 官信屬單一事件 判社服令240小時警司陸振中涉非禮下屬案 辯稱拒同流合污遭誣告 僅危駕襲擊罪成警司陸振中脫非禮罪 官指向下屬送手機越界 事主反應不似遭性侵警司陸振中自辯｜為X送物資是工作部份 望推動上級關顧直屬下級警司陸振中自辯｜稱無階級觀念 被指變態玩同事 陸哽咽說瞓唔著警司陸振中自辯｜稱遭女事主騷擾致車向後駛 官：你覺得有無人信警司陸振中自辯｜CCTV拍到曾點煙及飲酒 陸：有擺煙落口度囉警司陸振中涉危駕 警長見陸酒駕又喝同僚 指警隊文化就是階級警司陸振中涉咬下屬 督察阻醉駕被咬傷中指 怕遭報復只稱夾親警司陸振中涉迫口交 辯方問女事主是否張開嘴 為何不咬被告下體警司陸振中涉非禮襲擊下屬 女事主指被告曾示愛 又稱一齊是緣份警長陸振中涉襲擊下屬 督察欲阻陸酒醉開車 遭陸捉手入口咬中指警司陸振中涉一夜3度非禮女警 事主被拉入殘廁強吻摸胸及口交