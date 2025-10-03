警司陸振中危駕及襲擊判社服　陸就定罪上訴　律政司亦求覆核刑期

警司陸振中涉與同僚晚飯喝酒後，仍想駕車離開，期間襲擊上前阻撓的男督察並咬傷其中指。陸經審訊後被裁定危駕及襲擊兩罪成立，法官判他240小時社會服務令、停牌6個月及須自費完成駕駛改進課程。陸早前就定罪提出上訴，律政司亦就陸的判刑提出覆核，根據司法機構網頁顯示，案件現時未有排期聆訊。



上訴人陸振中，案發時是沙頭角分區指揮官，經審訊後被裁定1項危險駕駛及1項襲擊致造成身體傷害罪成。控罪指他於2022年7月15日，在粉嶺牽晴間一樓停車場危險駕駛，襲擊督察蔡文浩。

被告陸振中就危駕及襲擊罪成，被判社服令240小時。(陳蓉攝)

此外，陸振中原本亦被控3項非禮罪，指他於2022年6月22日及23日，在粉嶺聯和墟街市熟食中心2樓傷殘人士洗手間3度非禮下屬X。他另被控於同年7月15日，襲擊X和督察賴文顯。經審訊後，該5罪被裁定不成立。

案件編號：CACC361、CAAR12/2025