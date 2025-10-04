新界東醫院聯網首創遙距病理診斷　AI輔助癌症分析提升效率

新界東醫院聯網公布，已率先推行全港首個「遙距病理冷凍切片服務」，讓北區醫院病理科醫生毋須跨院，便可為大埔那打素醫院做副甲狀腺切除手術即場冷凍切片診斷，日後計劃擴至其他手術。兩所醫院亦正試行以人工智能（AI）輔助診斷乳癌及前列腺癌，預計明年正式應用。



遙距診斷省卻交通時間 今年底至明年初擴展手術種類

以往，在大埔那打素醫院進行的部份手術，需要北區醫院的病理科醫生親身到場，進行術中冷凍切片診斷。自前年起推行新技術後，那打素醫院的醫務化驗師可將病人樣本切片並轉化為電子圖像，再即時傳送給身處北區醫院的病理科醫生進行遙距診斷。整個過程約20至25分鐘，與傳統方式相若，但省卻了醫生的交通時間。

該服務目前主要應用於副甲狀腺切除手術，並計劃於今年底至明年初擴展至皮膚癌的「邊緣切片」檢測。

AI軟件試行輔助癌症樣本分析 料明年正式投入使用

除了遙距診斷，兩院病理學部亦購入AI軟件，試行輔助癌症樣本分析。據悉，AI可協助醫生點算乳腺癌細胞，以及標示出前列腺組織樣本的可能病變位置，有助加快工作流程及優先處理較緊急的個案。此AI輔助診斷服務預計於明年2至3月正式投入使用。

顧問醫生：AI偶爾出錯 「寧願噏錯唔肯講唔識」

負責項目的顧問醫生陳昌堅指，AI雖大部分時間準確，但偶爾會出錯，有時甚至「寧願噏錯啲嘢，都唔肯同你講佢唔識」。但他強調，AI現階段僅為輔助工具，所有診斷報告仍需由醫生作最終審核及決定，以確保病人獲得最妥善的治療。