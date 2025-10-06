「東方之約・香港」國慶音樂會即將上演：寧波香港樂手奏《梁祝》
撰文：文維廣
出版：更新：
為慶祝中華人民共和國成立76週年，並迎接中秋團圓佳節，10月19日，香港弦樂團將與寧波交響樂團攜手聯合呈獻「東方之約・香港」國慶音樂會。
寧波交響樂團在成立十周年之際首次訪港，由深圳交響樂團音樂總監兼首席指揮林大葉執棒，與香港弦樂團同台合作。演出曲目涵蓋中國音樂瑰寶《梁祝》小提琴協奏曲，以及西方古典典範貝多芬《第六交響曲「田園」》。香港弦樂團藝術總監姚珏將擔任小提琴獨奏，以細膩琴韻詩意詮釋《梁祝》所蘊含的東方美學精髓。
音樂會曲目展現香港「融匯中西」的獨特魅力
小提琴協奏曲《梁祝》創作於1959年，其故事背景與寧波地區淵源深厚。作為祖籍寧波的小提琴家，姚珏此次與寧波交響樂團首次合作，不僅是對文化根源的溫情回溯，更具特殊意義——姚珏曾在國內外多個重要場合演奏《梁祝》，並於三十餘年前成為首位錄制併發行《梁祝》錄像帶的小提琴家，其詮釋兼具藝術深度與歷史情懷。
音樂會曲目編排凸顯中華優秀傳統文化的深厚底蘊，亦展現香港「融匯中西」的獨特魅力：《梁祝》凝聚中華文明的浪漫與含蓄，貝多芬「田園」則代表著西方古典音樂的經典力量。寧波、香港兩地音樂家攜手獻禮國慶，是香港弦樂團踐行「以音樂為橋，傳播中華優秀文化，講好中國故事與香港故事」理念的生動體現，亦以藝術語言詮釋了中華兒女文脈相連、共赴未來的精神內涵。
十一國慶｜大灣區6城吃喝玩樂地圖 深圳178項特色活動迎客國慶．有片｜羅家英杭州景區再扮唐僧 圍觀遊客齊唱only you深圳華發冰雪世界國慶長假爆滿 港客佔兩成 雪友讚似日本二世谷十一國慶｜華山暫時關閉徒步線路 前一日突降雨遊客滯留至凌晨深圳國慶中秋「打鐵花」觀賞指南 非遺絕技有新玩法？十一國慶｜內地黃山低價團亂象 重重話術「佛家因果」逼人掏錢花旗﹕國慶黃金周首兩日 內地旅客吞吐量或不及預期十一｜吸引旅遊人潮！ 順德政府食堂、揭陽古城國慶免費開放停車國慶假期塞車奇景：路中心打羽毛球未算誇 有神人3分鐘釣上大魚