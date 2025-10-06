「東方之約・香港」國慶音樂會即將上演：寧波香港樂手奏《梁祝》

為慶祝中華人民共和國成立76週年，並迎接中秋團圓佳節，10月19日，香港弦樂團將與寧波交響樂團攜手聯合呈獻「東方之約・香港」國慶音樂會。



寧波交響樂團在成立十周年之際首次訪港，由深圳交響樂團音樂總監兼首席指揮林大葉執棒，與香港弦樂團同台合作。演出曲目涵蓋中國音樂瑰寶《梁祝》小提琴協奏曲，以及西方古典典範貝多芬《第六交響曲「田園」》。香港弦樂團藝術總監姚珏將擔任小提琴獨奏，以細膩琴韻詩意詮釋《梁祝》所蘊含的東方美學精髓。



音樂會曲目展現香港「融匯中西」的獨特魅力

小提琴協奏曲《梁祝》創作於1959年，其故事背景與寧波地區淵源深厚。作為祖籍寧波的小提琴家，姚珏此次與寧波交響樂團首次合作，不僅是對文化根源的溫情回溯，更具特殊意義——姚珏曾在國內外多個重要場合演奏《梁祝》，並於三十餘年前成為首位錄制併發行《梁祝》錄像帶的小提琴家，其詮釋兼具藝術深度與歷史情懷。

音樂會曲目編排凸顯中華優秀傳統文化的深厚底蘊，亦展現香港「融匯中西」的獨特魅力：《梁祝》凝聚中華文明的浪漫與含蓄，貝多芬「田園」則代表著西方古典音樂的經典力量。寧波、香港兩地音樂家攜手獻禮國慶，是香港弦樂團踐行「以音樂為橋，傳播中華優秀文化，講好中國故事與香港故事」理念的生動體現，亦以藝術語言詮釋了中華兒女文脈相連、共赴未來的精神內涵。