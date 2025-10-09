依托咪酯｜上半年被呈報吸毒青少年按年升8%　被捕人數飆152%

藥物濫用資料中央檔案室數字顯示，雖然今年上半年被呈報的整體吸毒人數較去年同期跌4%，但21歲以下青少年卻反增8%，由去年同期的453人升至457人。當中依托咪酯（舊名太空油）為最常被吸食的毒品，其次為大麻及可卡因。至於執法部門的統計數字顯示，上半年涉及毒品罪行的被捕人數較去年同期升20%，21歲以下青少年更升152%，由122人升至307人。



禁常會主席李國棟表示，愈來愈多亞洲地區出現濫用依托咪酯的情況。禁常會將密切留意下半年的情況，同時因應最新形勢推展禁毒工作。



2025年上半年被呈報的整體吸毒人數較去年同期跌4%。（VCG）

上半年被呈報青少年增至457人 46%吸食依托咪酯

禁毒常務委員會今日（9日）在會議中檢視上半年毒品的相關統計，藥物濫用資料中央檔案室的數字顯示，今年上半年被呈報的整體吸毒人數，較2024年同期下跌4%，由3,055人降至2,919人，海洛英、可卡因和甲基安非他明（俗稱冰毒）為最常被吸食的3類毒品。

21歲以下青少年被呈報吸毒人數，由去年同期的453人上升至457人，即升8.8%，當中有211人吸食依托咪酯（舊名太空油），佔46%。在青少年群組中，依托咪酯為最常被吸食的毒品，其次為大麻及可卡因。

禁毒常務委員會主席李國棟。（資料圖片／李澤彤攝）

禁常會主席︰愈來愈多亞洲地區出現濫用依托咪酯

禁常會主席李國棟表示，今年9月5日「粵港澳大灣區禁毒高峰會」舉行期間，參加會議的人士都注意到愈來愈多亞洲地區出現濫用依托咪酯的情況，必須加強全社會的教育和宣傳，有效應對當前的形勢，尤其針對年輕人方面。

禁常會將繼續向政府積極建議多管齊下的策略，包括各式各樣的預防教育和宣傳，使下一代免受依托咪酯或其他毒品的荼毒。

圖為依托咪酯毒品的煙彈。（海關提供圖片）

吸食依托咪酯可向專業社工尋求協助

李國棟又指，政府及禁常會從今年初開始做了大量工作，一般市民亦已認識依托咪酯的毒害。他強調不能鬆懈，往後會繼續與不同界別攜手，提醒公眾向依托咪酯說「不」，吸毒不能減壓，只會摧殘身心，應盡早戒除毒癮。

李國棟呼籲，吸食依托咪酯的人士可透過即時通訊程式WhatsApp或微信，發信息至98 186 186，或致電24小時熱線186 186，向專業社工索取資訊或尋求協助。

圖為依托咪酯毒品及包裝工具等。（警方提供圖片）

上半年涉及毒品罪行的被捕青少年按年升152%

此外，根據執法部門的統計數字，上半年涉及毒品罪行的被捕人數較去年同期上升20%，由1,611人升至1,938人，而被拘捕的21歲以下青少年亦上升152%，由122人升至307人，當中主要涉及依托咪酯、大麻和可卡因。

至於同期審結的法院案件中，因販毒而被判處監禁的21歲以下青少年中，超過半數刑期達5年以上，最長的刑期更超過20年。禁毒處提醒年輕人，切勿因貪圖利益而參與販毒活動，否則將抱憾終生，年輕不會是干犯毒品罪行後的求情理由，辯稱無知亦不能脫免罪責。

圖為依托咪酯粉末及一粒依托咪酯的煙彈，估計市值約240萬元。（海關提供圖片）

市民可WhatsApp或微信舉報依托咪酯相關罪行

執法方面，警方為進一步與市民合作打擊依托咪酯相關罪行，設立24小時依托咪酯舉報熱線（6629 2966）。市民亦可透過即時通訊程式WhatsApp（6629 2966）或微信（eto-report）作出舉報。

執法部門可根據《危險藥物條例》（第134章）第56A條，向法庭申請對利用青少年販毒的罪犯加刑。自2009年起至2025年6月，一共有38宗案件成功向法庭申請加刑，額外加重的刑罰由一個月至42個月監禁不等。