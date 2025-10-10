高齡大廈增　房屋經理學會倡私樓設強制維修基金　儲管理費應付

本港樓宇老化問題嚴重，樓齡達50年或以上的舊樓已達一萬幢，推動舊樓維修成為挑戰。香港房屋經理學會建議政府立法，要求私樓成立「強制維修基金」，從業主繳交的管理費中，建議抽取3%至5%並作為儲蓄，以應付日後的維修需要。



（左起）香港房屋經理學會司庫林宇軒、秘書勞宇棟、會長游錦輝、副會長黃寶珍及秘書王榮樂今日一同見傳媒。（林遠航攝）

房屋經理學會今日會見傳媒提到，會長游錦輝提到，現時部份舊樓無法開展維修、甚或無聘請管理公司的原因，是大廈業主們未達共識，例如部份舊樓業權集中在地舖，舖位業主不認為自己要分擔樓宇維修責任，又或住宿單位業主已將單位放租，不認為自己有「着數」。

學會建議政府建立長效機制以支援舊樓維修，立法設立「強制維修基金」，基金可按管理費固定比例累積，用以支付未來大廈維修所需的費用，避免再出現要維修時，有業主不願「夾錢」的情況。

本港樓宇老化問題嚴重，樓齡達50年或以上的舊樓已達一萬幢，推動舊樓維修成為挑戰。（資料圖片／黃偉倫攝）

建議儲蓄基金列公契要求 先在新落成大廈推行

現時市建局住宅項目煥然懿居有大廈的公契，已加入相關要求，游錦輝認為，基金可先在新落成樓宇推行，之後再擴展至現有舊樓，又強調對於老舊樓宇，基金只是「遠水」，現時需要的維修，仍要靠政府資助、貸款等支持。游又認為，管理費的3%至5%若累積20、30年，應可足夠應付維修所需，又建議大廈法團可以預先估算未來維修費用，再計算維修基金要收取的費用。

學會另外建議政府進一步檢去年已修訂的《建築物管理條例》，針對舊樓公契業權份數過度集中問題，研究引入條文規範有關改善整體樓宇管理的決議機制；研究讓業主立案法團會議以線上形式舉行會議、投票等，認為長遠會有助推動「聯廈聯管」，避免業主未能就大廈維修有分歧意見的情況。

超強颱風樺加沙上月底襲港。（資料圖片／廖雁雄攝）

打風頻繁 業界自發「淘寶」搜防災物資

近年極端天氣頻生，樓宇抗災措施亦受到關注。游錦輝表示，自過去颱風「山竹」、前年特大暴雨過後，不少物管公司都加強了事前防災工作，例如在颱風來臨前檢查去水渠等，亦有物管公司已建立危機應變機制，制定檢查清單等，故今年即使亦有颱風吹襲，亦可見到水浸、受損等情況大減。

學會司庫林宇軒則表示，有業界發展出自行從不同渠道，包括內地網購台「淘寶」等，搜集材料自製防災設備，舉例指曾有業界利用自行採購的物料，製作出可以重覆使用的防水沙包等。他又提到，學會早前亦與本地大學合作研究，部份發明更獲得業界獎項。