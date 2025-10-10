今日新聞8分鐘｜的士險遭客貨車撞｜八仙嶺山火報假案男童認虛報

觀塘勵業街女途人遭客貨車撞倒 昏迷送院後不治

觀塘今日（10日）發生嚴重車禍。下午近3時，據報勵業街近工業大廈鴻圖道1號一輛客貨車撞倒一名女途人。女子頭部受傷，陷入昏迷，由救護員送往聯合醫院搶救，惜告不治。現場消息指，女子年約61歲。涉事客貨車車頭撞至凹陷，男司機被帶上警車接受調查。警方正調查事發原因。

運輸署宣布，受意外影響，勵業街往海濱道方向近觀塘道的部份行車線一度封閉。

入境處聯勞工處打擊黑工拉19人 住戶新入伙請內地同鄉裝修被定罪

入境處打擊非法勞工活動，過去一周在全港多處執法，拘捕共19人，包括從事清潔、廚工等工作的黑工及聘用他們的僱主，與及非法外賣員及帳號持有人。入境處重申，聘用非法勞工的僱主要負上刑責。另外，入境處亦舉出近期一宗案例，有香港居民剛新入伙，但聘請內地同鄉抵港做裝修，最終被法庭定罪。

八仙嶺山火報假案｜8歲男童昨晚到警署承認虛報 遭警口頭警告

昨日（10月9日）下午警方接報八仙嶺仙姑峰有多名師生被困山火，出動陸空搜索近4小時，最終證實並無其事，有人虛報，列「浪費警力」跟進。警方稱，一名8歲男童於昨日晚上前往警署，承認曾致電999報案中心虛報有關案件。人員經初步調查後，向該名男童發出口頭警告，他其後獲准離開。

有片︱大埔公路載客的士險遭逆線客貨車撞 司機：爭啲大埔道收皮

大埔公路日前有一輛載客的士險被逆線客貨車撞，的士司機自行上載車cam影片並發文大呻：「爭啲係（喺）大埔道收皮。」影片顯示發生時間為周三（8日）晚上6時41分， 的士正沿大埔公路沙田段往九龍方向行駛，至九龍水塘對開一個彎位時，一輛沿沙田方向行駛的客貨車未知是否轉彎時失控，越過對面線，險迎頭與的士相撞，場面十分驚險。的士司機立即響按警示、扭軚並收慢。當他回過神來，不禁驚呼：「嘩！癡線，飛咗過嚟對面線。」

倫敦街頭盜竊猖獗 熱心民眾在罪案黑點巡邏拍片阻嚇小偷｜有片

英國媒體10月7日報道，倫敦街頭盜竊案頻生，一名熱心的外賣員自告奮勇，在案發黑點帶上GoPro攝錄機，拍下小偷犯案一刻並大聲提醒民眾注意個人財物。他在網上分享其拍下的影片，獲得不少民眾讚好。這名民眾認為，由於相關法例缺乏阻嚇力和倫敦警察執法不力，長此下去治安只會更加敗壞。

倫敦警大規模行動搗破跨國走私網絡 涉盜4萬手機經香港運往中國

英國倫敦警察廳10月7日稱，警方搗破一個涉嫌從英國走私數萬部失竊手機的跨國走私網絡，逮捕46人，為英國警方針對手機竊盜和搶劫案的最大規模打擊行動。該走私網絡涉嫌在過去12個月內，從英國經香港向中國大陸走私多達4萬部失竊手機，佔倫敦被盜手機總數40%。

諾貝爾和平獎公布 委內瑞拉反對派領袖María Corina Machado折桂

2025年度諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize 2025）10月10日揭曉，由委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）奪得，以表彰她致力促進委內瑞拉人民的民主權利。

高市早苗拜相路遇「攔路虎」 日本公明黨：退出與自民黨執政聯盟

高市早苗當選日本執政自民黨的新總裁後，與執政聯盟內的公明黨黨首齊藤鐵夫展開磋商，以爭取支持，達成聯合執政協定文件，但公明黨10月10日表示，將退出和自民黨的執政聯盟。

菲律賓棉蘭老島7.4級地震 當局發海嘯威脅

菲律賓棉蘭老島附近海域10月10日早上發生強烈地震，歐洲-地中海地震中心（EMSC）表示地震規模為7.2級；中國地震台網則指規模為7.3級； 美國地質調查局（USGS）的初步數據顯示為7.4級。美國海嘯警報系統發出海嘯威脅，菲律賓及印尼亦警告可能有海嘯侵襲。