今日新聞8分鐘｜內會後葉劉留原地抹面｜何太改控蓄意傷人稱無辜

失蹤73歲老翁倒斃大埔南坑村斜坡草叢 妻子認屍傷心痛哭

大埔有失蹤人士倒斃草叢。今日（16日）下午3時56分，警方失蹤人口組人員到汀麗路南坑村調查時，發現一名老翁倒臥於一咪錶停車場對開斜坡草叢，不省人事。救援人員接報到場，證實該名老翁已明顯死亡，死者妻子由親友陪同下趕抵現場認屍，其間傷心欲絕痛哭。

死者為一名73歲姓劉老翁，他於上月30日在寶湖道一商場最後露面後便告失蹤，其家人同日向警方報案。消息稱，劉翁患有認知障礙症及高膽固醇，警方正調查他是否失足墮坡。案件列作「屍體發現」處理，死者死因有待驗屍後確定。

龍翔道私家車攝前駛入 夾九巴與欄杆之間 司機被困受傷

今日（17日）上午7時47分，龍翔道往觀塘方向近畢架山花園發生交通意外，一輛九巴與一輛私家車相撞，其中私家車司機一度被困，報警求助。救援人員到場傷者輕傷，被送往明愛醫院治理，警方正調查事故成因。

葵涌中二男生外出午膳期間捱客貨車撞 頭傷半昏迷送院搶救

今日（17日）中午12時29分，葵涌興盛路香港四邑商工總會陳南昌紀念學校對出發生交通意外。59歲姓葉男司機駕駛一輛客貨車，沿興盛路往葵福路方向行駛，駛至上址時，撞倒一名正在過路的中學男生。13歲傷者頭部受傷流血，陷入半昏迷，由救護車送往瑪嘉烈醫院搶救。

現場消息指，傷者在葵盛圍一間中學讀中二，當時外出午膳，橫過馬路時遭涉事客貨車撞到。學校副校長得悉事故趕到，陪同學生送院。據了解，男司機通過酒精呼氣測試，據悉曾飲酒但沒有超標；而上址非行人過路處，警方正循事主是否「攝車罅」等因素，調查意外原因。

何伯何太涉互毆改控蓄意傷人 何太稱無辜 何伯疑欲交信給何太

因為接受電視台訪問而成城中熱話人物的何伯與何太葉秀定，兩人疑在屯門家的升降機大堂打鬥，同告受傷送院，其後雙雙被控。案件今（17日）於屯門裁判法院再訊，控方改控葉秀定蓄意傷人罪，案件將轉介至區域法院審理，押後至於10月30日提訊，兩人續准保釋。葉聽取修訂控罪時直呼無辜，署理主任裁判官鄧少雄另特別提醒何伯勿接觸控方證人，指他試圖把信件轉交葉的行為有機會妨礙司法公正。

立法會選舉｜葉劉內會閉幕多次抹面疑流淚 黨友陳家珮：只是聊天

隨着不少議員陸續宣佈不競逐連任，立法會氣氛甚是凝重。繼取消「中銀飯局」、「惜別午宴」，更有傳有女議員淚灑立法會，今日（17日）立法會舉行本屆最後一次內務委員會，已宣布不連任的內會副主席陳健波多謝議員支持，會後新民黨主席葉劉淑儀未有立即離開會議室，反而在原位多次抹面疑流淚，黨友黎棟國、陳家珮以及選委界江玉歡陪在身邊並交談。一向硬朗的葉劉究竟怎麼了？

警拘16人用假醫生紙提早領$400萬強積金 訛稱患絕症喪失行為能力

警方搗破提早領取強積金的騙局，有犯罪集團假扮成中介，在社交平台登廣告，聲稱可安排提早領取強積金，實際上只是提交粗製濫造的假醫生紙，聲稱供款人「完全喪失行為能力」或「罹患末期疾病」。事成後，中介會向供款人收取5%至30%的佣金。

警方過去3日以涉嫌「欺詐罪」拘捕16名男女，有人因欠債、急需資金周轉等，成功提早領取合共超過港幣400萬元強積金。案中沒有醫生涉案。

的士司機疑不滿女乘客物品過多 涉揚言唔車你 拒載罪成罰1200元

的士司機疑因女乘客隨行物品過多拒載被控，女乘客早前供稱，她與女傭外在西貢欲登上被告車時，被告指她們物品過多應找貨車，女傭嘗試把物品放車尾箱時，被告不但關上車尾箱，更說：「上咗我都唔車你。」等話，她們最終亦下車。被告辯稱女乘客物品太多，部份要放在車的前座位置，阻礙其駕駛視線，故建議她們換車。案件今(17日)在九龍城法院裁決，裁判官吳卓樺認為女乘客口供可信，認為被告因乘客物品過多而拒載，判被告罪成及罰款1200元。

土耳其女子戴耳機不知電車到站 保安千鈞一髮介入救回一命｜有片

據美媒報導，土耳其開塞利（Kayseri）近日一名女子戴着耳機候車期間，沒有注意到電車馬上到站。從網上影片可見，眼看女子快要被電車撞倒之際，一名保安情急生智將她拉倒在地，避免了一場致命意外。當地官員對見義勇為的保安表示感謝，並敦促乘客在鐵路附近保持警惕。

不滿排隊查護照耗2小時 華翁意大利機場怒斥：不把中國人當人看

一段中國大陸老年男子在意大利機場關口大聲抱怨的影片在社交平台瘋傳。該遊客不滿排隊查驗護照耗時2小時，「待遇跟外國人不一樣」，怒吼對中國人苛刻，認為「歧視中國人」，現場引發其他旅客響應與圍觀。影片迅速引爆網絡討論，網友批評其行為無助通關，又點出護照政策差異。