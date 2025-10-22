今日新聞8分鐘｜18歲女遭女前度傷頭頸｜涉販毒男駕車撞警衝閘逃

機場貨機墮海｜工權會促考慮暫禁止機組人員離境 否則憂難以檢控

香港國際機場周一（20日）發生嚴重航空事故，導致兩名機場保安人員喪生，兩名被撞落海巡邏車死者的家屬，周二（21日）到殮房認屍齊聲批評航空公司不負責任，要求徹查事件。協助死者家屬的工業傷亡權益會總幹事蕭倩文今日（22日）表示，阿聯酋航空至今未與死者家屬接觸，亦未有親身表達慰問，家屬要求阿聯酋航空及港府，盡快作出全面調查和交代意外原因。

蕭倩文明白，調查和交代意外原因須時，但希望港府嚴肅處理案件，如考慮沒收機組人員旅遊證件，暫時禁止離境，否則一旦離開香港，憂日後將難以檢控。兩個遭逢慘劇家庭方面，蕭倩文指兩死者均為家中經濟支柱，兩個家庭正面對處理後事、解決經濟壓力及住屋問題情況，希望港府部門可提供協助。

據了解，4名機組人員已接受酒精測試，暫未有結果。他們目前租住酒店留港。民航意外調查機構主力調查，警方暫未進行正式調查，暫無人被捕。

22歲內地生假扮「特務」呃7人騙$640萬 受害人包括本地內地學生

假冒官員騙案猖獗，再有7名市民受騙共失640萬元，內地來港留學的22歲男大學生被捕。該名疑犯扮演特務調查人員角色與事主親自會面，以收取巨額現金，其間出示委任證博取受害人信任，收錢後會發出訛稱由執法機關發出的收據。警方在其住所內搜出兩張假的香港輔警委任證。據悉，受害人年紀較輕，包括本地及內地學生，在收到騙徒電話後被指涉及內地詐騙案或洗黑錢案，信以為真，墮入騙局。

碩門邨涉販毒男拒截查 襲警後再駕車撞警 終衝閘逃去｜有片

今日（22日）凌晨1時許，警方新界南總區衝鋒隊在沙田碩門邨巡邏期間，在新碩樓對開發現一輛Tesla私家車形跡可疑，遂上前截查，警員叫男司機下車搜查，結果在車內檢獲23粒懷疑含有依托咪酯的電子煙煙彈，市值約5,600元。男司機隨後佯稱身分證留在車內，警員當時在旁控制著他，但司機仍試圖進入駕駛座，並將上前協助的警長推倒，然後踩油門直衝碩門邨出入口的閘門。警員阻撓不果，被私家車再撞倒在地。

案件中一名男警長手腳擦傷，被送往威爾斯親王醫院治理。警方正追緝涉事33歲姓何男子，案件列作「販運危險藥物」、「刑事毀壞」及「襲擊警務人員」處理，交由沙田警區刑事調查隊第五隊跟進，暫未有人被捕。

匯山園18歲女拒復合 遭前度擲5刀傷頭頸 17歲女涉施襲被捕

九龍塘匯山園發生傷人案。昨（21日）晚10時許，警方接獲匯山園樓上單位有人報案，指聽到吵架聲，懷疑鄰居起爭執。警方到場發現一名18歲姓王女子頭、頸、腰及腳部受傷，頸部左右有近3厘米的傷口，背及腳亦有瘀傷，被送到明愛醫院治理。警方調查後，於今日（22日）凌晨約3時在沙田區一單位拘捕一名17歲女子，涉嫌襲擊致造成身體傷害，案件由九龍城警區刑事調查隊第六隊繼續跟進。

立法會選舉｜葉劉未交代去留 會議廳與黨友打卡：可能是最後合照

22名立法會議員棄選下屆立法會，盛傳「七十大限」退下火線，12名「7字頭」議員當中，10人已表態不連任，剩下新民黨主席葉劉淑儀與副主席黎棟國未公布決定。葉劉淑儀今天（22日）出席立法會最後一次大會時，與另外5名黨友在會議廳打卡，表示「可能是今屆新民黨在議會的最後一次合照」。

消防加強打擊非法油站 推「油擊」24小時舉報熱線 派無人機巡查

隨著非法加油站營運模式轉型，逐漸「碎片化」和「流動化」，消防處推出三大措施，全面打擊非法燃油轉注活動，包括設立24小時的「油擊」舉報熱線，供市民提供非法加油站的情報；引用無人機進行巡邏，針對偏遠和隱蔽的地方加強監察，與地面油擊特遣隊合作打擊非法油站；並成立打擊非法燃油轉注活動策略小組，強化跨部門和業界的協助，交換情報。

宇樹科技發布H2機械人 首次融入仿生人臉元素｜有片

10月20日，宇樹科技發布H2仿生人形機械人，並首次融入了仿生人臉元素。

貴州花江峽谷大橋推無繩笨豬跳 文旅局：真人測試完成，安全達標

貴州黔西南花江峽谷大橋景區即將開放「無繩蹦極」項目（笨豬跳；高空彈跳；Bungy Jump），相關測試影片近日更在網上引起關注，網民紛紛質疑項目的安全性。

當地文體廣電旅遊局表示，該項目已完成真人測試，安全性達標。「無繩蹦極」項目工作人員介紹，該項目處於測試階段，預計10月22日後正式對公眾開放。