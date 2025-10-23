醫衞局資助私營醫護採用指定管理系統　助上載病歷至醫健通

醫衞局今年10月起推出「醫健通+連通支援計劃」，鼓勵私營醫護採用或更新至已連接至醫健通的臨床醫療管理系統，方便將求診者的病歷直接上載至其他們個人醫健通戶口。



當局將透過計劃，向私營醫療機構的註冊醫生提供每月500元資助，最多為期12個月，申請將於明年3月31日截止。醫衞局首席助理秘書長林冰冰表示，資助額已參考不同臨床醫療管理系統的價錢，預計資助系統的一半價錢，形容是「少少鼓勵」，協助業界適應。



（左起）醫生林思睿、醫管局資訊科技及醫療信息主管張毅翔、醫衞局首席助理秘書長林冰冰、醫生林永和。（任葆穎攝）

每位醫生可獲每月500元資助 最多為期12個月

為鼓勵私營醫護將病人的電子健康紀錄存入醫健通，立法會今年7月通過《電子健康紀錄互通系統修訂條例》，修定醫健通的法律框架。醫衞局今年10月起推出「醫健通+連通支援計劃」，支援鼓勵私營醫護採用或更新至已連接至醫健通的臨床醫療管理系統。換言之，醫生在系統輸入病歷後，毋須額外重覆把資料上存至醫健通，因系統已自動接駁。

在計劃下，申請將以醫療機構作為單位提交，機構可為每位合資格註冊醫生申請每月500元資助，最多可登記50名註冊醫生；資助將每季發放，最多為期12個月。

指定管理系統五選一 當局研再擴供應商

目前有5個獲認證的臨床醫療管理系統，申請者必須使用其中一個系統。5個供應商包括：應用科技集團有限公司、杏典醫療科技有限公司、Heals Healthcare（Asia）Limited、慕達科技集團、醫博系統服務有限公司。

醫衞局首席助理秘書長林冰冰表示，該5個供應商佔私營醫療機構市場約七至八成，目標所有醫生都參與。她指，不少大型醫療集團仍在使用其他臨床醫療管理系統，當局未來或擴至其他供應商，目前正與一至兩間供應商接洽。

對於資助額，她指已參考不同臨床醫療管理系統的價錢，預計會資助系統的一半價錢，形容是「少少鼓勵」，協助業界適應。

僅開放予西醫申請 明年3月底截止

現時計劃僅開放予西醫，申請者須在明年3月31日或之前提交。參加計劃的醫護提供者及醫生必須已登記醫健通，並可透過網上提交申請，成功申請者會透過電郵收到結果通知。

醫衞局首席助理秘書長林冰冰。（任葆穎攝）

《電子健康紀錄互通系統修訂條例》賦權醫務衛生局局長可要求指明醫護提供者，將重要的指明健康資料存入已參與醫健通戶口，未遵從者將被處罰。林冰冰表示，當局暫時不會使用權力，希望這是「備而不用」的法律框架，並持續為醫療機構解決技術問題，未來一至兩年後會視乎情況，審視是否須要使用權力。

林冰冰表示，連同「醫健通+連通認證計劃」，兩項計劃均有接近三成醫生參與，涉及180個醫護提供者，涉及700多個醫療機構地點。