醫健通｜私營醫護上載病歷可獲認證　醫生稱有助避免處方重複藥物

（左起）醫生林思睿、醫衞局首席助理秘書長林冰冰、醫管局資訊科技及醫療信息主管張毅翔、醫生林永和。（任葆穎攝）

設金、銀、銅認證制度

醫衞局今年10月起推出「醫健通+連通支援計劃」，嘉許已達到技術要求、具備能力將市民醫療紀錄存放至醫健通的私營醫療服務提供者。

現時醫健通的可互通資料範圍涵蓋11個類別的電子健康紀錄，認證計劃會按照醫護提供者可存放的電子健康紀錄種類數量，推出金（多於五種）、銀（五種）、銅章（一種）的三級認證。醫衞局首席助理秘書長林冰冰解釋，獲得金章及銀章，通常代表存放病人較重要的電子醫療紀錄，如敏感及藥物不良反應等。

私營醫護診症期間才能閱覽病人醫健通資料

林冰冰強調，醫生須獲病人授權並在診症期間才可閱覽其電子健康紀錄；而醫生診症後，病人亦會收到SMS信息，通知其醫健通的紀錄曾被閱覽。她指病人可以隨時取消授權，但當局不鼓勵有關做法，避免缺失部份醫療紀錄。

被問如何確保醫生不會將病人的電子健康紀錄入錯至另一名病人的醫健通戶口，林冰冰說系統接駁過程須滿足保安條件。當局亦會向醫健通使用者提供指引，並設有機制處理資料出錯的事宜，未來當局會繼續提升系統的安全系數。

180間獲認證醫療機構門外張貼認證標誌

認證計劃首階段涵蓋西醫、醫務化驗中心及放射診斷中心，共已有180間獲認證，涉及約740個醫護服務地點，包括大部分私家醫院和醫療集團。醫護服務地點將會張貼認證標誌，市民亦可透過醫健通網頁，到「搜尋醫生」一欄查閱，局方會進駐長者中心，教授長者及中心職員使用醫健通。

家庭醫生稱有助避免重覆處方藥物

家庭醫生林思睿表示，現時不少病症變得複雜，如糖尿病等，「個複雜性唔係三言兩語講到」，而醫健通清楚記載病歷，亦記錄病人的藥物及敏感情況，避免令醫生處方不合適或重覆的藥物。醫健通亦可減少病人進行不必要的身體檢查，從而節省金錢。她認為家庭醫生掌握病人愈多資料，有助改善醫患關係，提高病人的依從性。

另一家庭醫生林永和表示，不少病人就診時未必會帶齊所有病歷文件，尤其長者口述病況時或有誤差，「粒粒藥都係白色」。他說醫健通詳列病歷，令醫護人士更安心，從而向病人提供合適治療。他另舉例指，有時接獲醫院來電，希望索取病歷紀錄，以往林的診所通常使用傳真機傳送病歷，現時透過醫健通便能解決事件，加快流程。