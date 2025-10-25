港大入學資訊日｜港大：重視成績兼面試　勉學生勿輕易放棄選修科

香港大學今日（25日）舉行本科入學資訊日，以「AI for Every Mind 」為主題，展示人工智能如何融入各學科領域，有不少學生及家長參與。香港大學入學事務部高級項目經理吳梓杰表示，港大除了重視學業成績，亦強調面試表現，以檢視學生是否該學科有興趣，又鼓勵同學不要輕易放棄高中選修科，入學時或有加分優勢。



香港大學今日（25日）舉行本科入學資訊日，有不少學生、家長和學校團體參與。（洪芷菁攝）

重視面試表現 會檢視學生成績是否與興趣掛鈎

港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅表示，今年本科入學資訊日主題是「AI for Every Mind 」，相信人工智能除了是技術突破，不論同學選擇什麼學科，AI都與生活息息相關，可以改變教學、研究、解決問題的方式。

香港大學入學事務部高級項目經理吳梓杰表示，港大除了重視學業成績，亦強調面試表現，以檢視學生的成績與對學科的興趣是否掛鈎。他建議學生聯招排位時，將港大課程作為聯招組別A課程，因百分之一百港大錄取的新生均於聯招組別A選擇港大課程。

香港大學今日（25日）舉行本科入學資訊日，有不少學生、家長和學校團體參與。（洪芷菁攝）

籲學生不要輕易放棄選修科

港大分數計算方面，吳梓杰指出大部分課程在其計分方程式中考慮5 科，修讀3個或以上選修科的學生會有加分或入學優勢，他鼓勵中三至中五同學不要輕易放棄選修科。另外，學生若只有5個可計算分數的科目，仍可報讀計算6科或7科的課程。

港大亦有彈性收生安排，如學生未能達到大學收生要求，例如中文、英文或兩科選修科其中一科成績達第2級，其申請仍然會被大學考慮。

49個課程設直接錄取計劃 今年新增法學士

港大設有「聯招分數計算機」（Jupas Score Calculator) ，同學可選擇感興趣的課程，輸入預計的文憑試成績，根據選擇課程的計分方程式計算出相應分數。將計算的總分與預計收生分數比較，達到該分數即代表較大機會被心儀課程取錄。

另外，他表示港大有49個課程於2026年參與經學校推薦直接錄取計劃，包括牙醫學士、內外全科醫學士、心理學學士以及今年新增的法學士。

新課程「計算與數據科學」 學生可到上海實習

港大今年共有13個學院，除10個傳統學院，以包括去年新成立的計算與數據科學學院及創新學院，以及今年成立的生物醫學與工程學院。其中，計算與數據科學學院與2026學年推出新課程「計算與數據科學（港滬科技菁英）」，學生在大學四年中的最後1年可以去上海新設校園進行與人工智能相關的訓練及實習。