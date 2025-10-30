今日新聞8分鐘｜八旬翁疑殺中年女友｜男子偷鐵鈎警撳地制服

青山禪院工傷｜雜工入職6年 疑鋸樹倒斃墳頭 禪院暫停電鋸工作

屯門青山禪院昨日（29日）發生致命意外，一名63歲姓黎男工人倒斃在禪院附近一個墳頭，懷疑鋸樹時意外切腳失救，警方列「工業意外」調查。《香港01》今早（30日）到禪院了解詳情，一名女職員表示死者在禪院工作大約6年，負責雜務，有兩至三位同事。由於死者年過60歲，所以每年續約受聘。

警方國安處昨日（28日）拘捕2男3女，年齡介乎32至60歲，涉嫌「協助及教唆暴動」、「串謀煽惑暴動」、「煽惑暴動」、「妨礙司法公正」及「作出具煽動意圖的作為」 。

警方國安處警司張伯傑今日交代案件詳細，指被捕人士涉嫌在2019年底為參與多區暴動的前線暴徒製造及提供武器，意圖造成嚴重傷亡。其中，34歲男被捕人亦涉多次在社交媒體發佈煽動文章，煽動他人憎恨香港特區政府及作出不守法行為；50歲被捕女子涉妨礙司法公正，企圖協助一名男被捕人士移走可能與案有關的證據。警方在案中檢獲25萬元，懷疑與案有關。被捕人士現正被扣查，不排除有更多人被捕。

據悉，其中一名被捕人是明愛醫院、羅湖口岸爆炸案中，脫罪的男被告吳子樂。記者會上，有記者問及是否有被捕人士是早前爆炸案脫罪者之一，警方指案件仍在調查中，不便透露，但本案為一單全新案件，獨立於其他案件，是基於全新證據作出調查。消息則指，警方一直以有法必依，執法必嚴，違法必究的原則，持續追查與「黑暴」有關的反中亂港案件，近日於調查當中取得關鍵證據，遂進行有關拘捕行動。

大埔發生交通意外。周四（30日）凌晨3時許，當局接獲一名客貨車司機報案，指駕車沿安泰路右轉入安埔路時，撞及一名男途人。救援人員趕至現場，發現該名中年男途人頭部受傷，不省人事。

青衣昨日（29日）發生雙屍命案。長亨邨亨緻樓一名82歲男子懷疑從停車場5樓墮下身亡，警員前往男事主於長宏邨宏心樓的寓所調查時，揭發一名56歲女子倒斃室內。消息指，二人為同居情侶，男死者懷疑女友有外遇於是將她殺害；男方有精神問題，曾思疑女方向他落毒。案件列作「謀殺」及「自殺」案。

今早（30日）女死者的兩名親友，以及男死者的兩名女兒與親友，分別到葵涌公眾殮房認領遺體，其後神情哀傷離開殮房。

本周日（26日）一名男子在上水龍琛路一間肉店內偷走兩個20厘米長的豬肉鈎，肉店負責人與另一名男子嘗試截停，但被對方襲擊，遂報警求助。警員接報追截疑人，並在新運路巴士站拘捕一名31歲男子及尋回鐵鈎。

社交平台流傳兩段影片，拍攝到當日警方拘捕男子的過程，至少3名軍裝警員將他撳地制服，隨後合力抬上警車，期間該名男子不斷激烈反抗，並發出呼叫聲。據知被捕男子持雙程證來港，涉嫌店舖盜竊及襲擊罪被捕。

綜合內媒報道，10月26日，2025成都馬拉松剛一結束，補水點的礦泉水就遭到周邊路人哄搶。主辦方表示，已經就此事報警，後續會有公安介入。

因為接受電視台訪問而成城中熱話人物的何伯與何太葉秀定，兩人疑在屯門住所的升降機大堂打鬥，同告受傷送院，雙雙被控蓄意傷人罪，案件今（30日）於區域法院提訊。庭上透露，何太葉秀定因精神問題留院未能出庭，其案件押後至11月13日再訊，何伯案則押後到明年1月13日再訊。

何伯今未有法律代表，自言不懂找法援，法官陳廣池勸何伯儘快申請，另建議控方或要審慎考慮有否需要分拆案件，以及會否改控葉其他控罪。

日本環境省10月27日（周一）表示，今年4月迄今，全國已有172人遭到野熊襲擊，其中10人身亡，創下歷史新高。據日本放送協會報道（NHK）報道，最近一次發生在24日，一名38歲的男子在秋田縣的一個村莊被熊咬死。本文將整理日本官方就今年發生熊出沒事件發布的資訊，秋田縣、岩手縣和北海道屬高危地區。

中國國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月30日早上在韓國釜山會晤後，特朗普形容這次歷時約100分鐘的「習特會」非常好，指若以1到10分來衡量，這次會晤高達12分。他又宣告降低對華關稅，並會在明年4月訪華。