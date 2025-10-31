盧寵茂去信醫委會促檢視　家屬指政府有責任監督　保障平民權益

雙非兒子腦癱案等候醫委會研訊15年，最終醫委會因秘書處未能解釋拖延多年理由，而決定永久終止研訊。醫衞局昨晚罕有發稿稱高度關注個案，局長盧寵茂已經去信醫委會主席，促交代和全面審視處理投訴的調查和紀律研訊機制。原告人、父親黎志堅今早（31日）在電台節目中表示，政府有責任監督醫委會，保障公眾利益和平民權益，希望醫委會能就事件致歉和覆核裁決。



黎志堅說，對裁決感到失望、驚訝和憤怒。（資料圖片/鄭子峰攝）

父親黎志堅在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，希望醫委會能覆核裁決，「政府都提醒咗佢哋」，醫委會判決並不符合公眾利益。他又指，政府亦有責任去監督醫委會，保障平民的權益。

被問到今次案件拖延九年，若果裁定證據難以使用，他指，掌握當時醫療紀錄、通話紀錄，反映涉事醫生拖延治療，亦獲醫委會兒科專家證實。他希望醫委會能給予一個詳細解釋，並向他們道歉。

醫委會。（資料圖片）

一對內地夫婦15年前來港產子，兒子出生後腦癱及四肢殘障，夫婦翌年向醫委會投訴涉事醫生，聆訊原定2016年開始，案件遭被告律師申請押後，期間相隔了9年時間zb2至本周二（28日）恢復研訊。不過，醫委會研訊小組基於秘書處未能解釋案件拖延9年的理由，令針對被告的研訊「具壓迫性和濫用性」，造成不公，最終決定永久終止研訊。

醫衞局昨日罕有發稿指，高度關注有關投訴個案的處理，已經去信醫委會主席，要求醫委會交代處理投訴的調查和紀律研訊機制，並因應有關個案全面審視機制並提出完善機制的建議，以符合社會及市民對醫護專業水平和操守的期望。當局亦向涉案病人及其父母表達慰問，並會與相關部門跟進有關病人的醫療和福利需要。