醫委會擱置聆訊｜倘醫委會及秘書處限期內不上訴 家屬將司法覆核
撰文：任葆穎
出版：更新：
內地夫婦2009年來港產子疑遇醫療事故，醫委會聆訊拖15年後決定永久擱置，醫委會與衞生署轄下的醫委會秘書處對聆訊為何拖延多年解釋欠奉。協助病人及家屬的社區組織協會幹事彭鴻昌今日（31日）表示，家屬周四（30日）已到法律援助署領取申請司法覆核表格，現正著手填寫，一旦醫委會的研訊小組14日內未有覆核研訊決定，或醫委會秘書處28日內未有向高等法院原訟庭提上訴，家屬將正式申請司法覆核。
彭鴻昌：裁決書只提對被投訴醫生不公 沒提對投訴人是否公道
彭鴻昌表示，在長達56段的裁決書內，對於接納永久擱置研訊的理由，只有四段簡單表述對醫生一方不公，完全沒有提及對投訴人是否公道，甚至沒有考慮永久擱置研訊會否未能保障病人或公眾利益。
醫委會研訊小組14日內不覆核決定 醫委會秘書處28日內不提上訴 家屬將司法覆核
彭鴻昌指出，投訴人昨已到法律援助署領取申請司法覆核的表格，現正著手填寫。一旦研訊小組於14日內未有覆核研訊決定，又或醫委會秘書處於28日內未有向高等法院原訟庭提出上訴，投訴人將正式申請司法覆核。
醫衞局昨日罕有發稿指，高度關注有關投訴個案的處理，已經去信醫委會主席，要求醫委會交代處理投訴的調查和紀律研訊機制，並因應有關個案全面審視機制並提出完善機制的建議，以符合社會及市民對醫護專業水平和操守的期望。
