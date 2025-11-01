今日新聞8分鐘｜警電單車與平治相撞釀3傷｜鴕鳥「越獄」街頭狂奔

有片｜八鄉七星崗車房大火 濃煙捲半空 目擊者聞巨響：嘩爆炸！

八鄉今日（1日）發生火警。下午3時33分，錦田公路近七星崗一個車房起火，火勢迅速蔓延，全個車房陷入火海。消防接報後，派遣兩隊煙帽隊及動用兩條喉灌救，至下午4時24分停止動員。事件中幸無人受傷，3人自行疏散。

網上影片可見，車房火勢十分猛烈，不時傳出爆炸巨響，有在附近的市民驚呼「嘩！爆炸爆炸！」大量黑煙湧出席捲上空，至遠處亦能看見。

麒麟村三級火｜火場曾傳巨響 村民痛哭憂波及家園寵物遭殃

新田麒麟村一貨倉今午（31日）發生三級火，濃煙席捲半空，據悉蔓延至毗鄰村屋，至今仍未救熄，但下午5時04分受到包圍，消防正動用3條喉及3隊煙帽隊灌救。《香港01》記者現場所見，有村民憂心家園受波及，激動痛哭，要由旁人擁抱安慰。亦有居民透露，村內大部分居民都有養寵物，十分擔心牠們安危。

維港海上大巡遊告別日｜Labubu滑嘟嘟漫游維港 市民專程觀賞打卡

【維港海上大巡遊／LABUBU／多啦A夢／滑嘟嘟／KAWS & 芝麻街】維港海上大巡遊踏入最後一天，壓軸重頭戲今午2時舉行，4座巨型海上充氣雕塑包括LABUBU、多啦A夢、麥當勞吉祥物滑嘟嘟、KAWS &芝麻街ELMO 組成「夢幻艦隊」啟航。

下午約2時，甫開始已有不少人聚集於中環海濱觀賞巡遊，付費觀賞區不乏打卡者。有一家三口表示，特意為了看巡遊而來，小朋友最期待看「Labubu」，其家長亦稱，今日市集很熱鬧，玩得非常開心。下午4時，中環海濱人群密集，有旅客特意從佛山來港，觀看多啦A夢充氣公仔巡遊。

有片｜青朗公路警方電單車與平治相撞釀3傷 交通警倒地待援

今日（1日）上午10時26分，一輛警方交通部電單車在青朗公路出九龍方向發生交通意外。據知，當時一輛平治私家車因油門問題壞車，所以停在快線上，尾隨一輛警察電單車疑收掣不及，直接撞到私家車左邊車尾。警員倒地受傷，電單車翻倒路中，有配件甩脫四散；平治左邊車尾凹陷。平治私家車男司機隨即報案求助。

鴕鳥餐廳「越獄」成都街頭狂奔 律師解疑：合法售賣要滿足兩條件

10月19日，成都市溫江區大學城附近突現有兩隻鴕鳥在馬路中央狂奔，不少車輛及行人紛紛避讓，「目測時速40碼，比汽車都快！」。

APEC｜習近平：下屆峰會明年11月深圳舉行

在韓國慶州舉行的亞太經合組織（APEC）第三十二次領導人非正式會議11月1日接近尾聲，中國國家主席習近平出席東道主交接環節時宣布，第三十三次領導人非正式會議將於明年11月在深圳市舉辦，亦是中國第三次主辦APEC峰會。

神舟二十一號｜成功對接太空站 與神二十乘組太空會師

據中國載人航天工程辦公室消息，神舟二十一號載人飛船入軌後，於北京時間3時22分，成功對接太空站天和核心艙徑向端口，整個對接過程歷時約3.5小時。創造了神舟飛船與空間站交會對接的最快記錄。在載人飛船與太空站組合體成功實現對接後，神舟二十一號航天員乘組從飛船返回艙進入軌道艙。

立法會選舉｜江旻憓傳出戰旅遊界 馬會：今日起暫停所有職務

立法會選舉提名期下月6日結束，政界曾盛傳前香港劍擊代表江旻憓會出戰旅遊界。馬會向《香港01》表示，她於11月1日起暫停馬會所有職務。消息指，她是否參選是她個人決定，馬會不會亦不應有任何參與。