今日新聞8分鐘｜3海關關員緝毒捱斬受傷｜殺人鯨困廢棄樂園

何文田的士捱撞後剷上行人路釀3傷 男工頭部受創 留醫一晚不治

何文田周三（5日）發生嚴重交通意外。當日下午近3時，一輛私家車與一輛的士在佛光街與常樂街交界相撞，其中的士繼而鏟上行人路，撞到行人路上工地的一男一女工人，男工頭部受創、女工感背痛；而的士一名女乘客胸口痛及背痛，3名傷者被送往伊利沙伯醫院救治。惟男工傷勢嚴重，延至昨晚（6日）11時06分證實不治。

西環域多利道城巴撞地盤鐵架爆玻璃窗 男乘客受傷送院

今日（7日）早上7時46分，一輛47P線雙層城巴沿西環域多利道上斜往香港仔方向行駛，至70號對開撞到路邊斜坡地盤的鐵架。巴士上層左邊兩塊玻璃窗碎裂，一名六旬男乘客閃避不及受傷。

土瓜灣定安大廈3海關人員執勤遇襲捱斬受傷 疑兇逃去無蹤

土瓜灣發生持刀傷人案，有海關人員被斬傷。今日（6日）下午5時09分，警方接獲報案，指土瓜灣道80號定安大廈，有人持刀斬傷3名男子，其中2人腳部受傷、1人手傷，所有傷者清醒被送往伊利沙伯醫院治理。海關關長陳子達事後抵院探望，傷者包括一名29歲督察、其左膝中刀；一名42歲高級關員右手兩處中刀及一名36歲關員右手、左膝及右腳中刀。

土瓜灣3海關捱斬｜2人留院 陳子達：有手槍等裝備 好短時間發生

陳子達指，關人員當時有配備手槍、手銬及警棍等裝備，「喺一個好短時間發生，今次係好突發情況。」海關強烈譴責施暴者，會為受傷同事提供最好支持，並會全力配合警方，將施襲者繩之以法。保安安局長鄧炳強亦在facebook專頁發文譴責，指「收到消息後十分擔心‥‥‥祝願受傷同事早日康復。」

鄭雋熹另涉JPEX洗黑錢案 涉用4戶口洗1800萬 將轉高院審

無綫前演員鄭雋熹涉虛擬資產交易平台JPEX案被控，鄭亦另涉一宗涉及JPEX的洗黑錢案，早前已被控，鄭就該洗黑錢案，今(7日 )在東區裁判法院再提訊。控方透露，鄭在這案中涉清洗黑錢約1800萬元，這案亦與JPEX有關，案件將於高等法院審理。裁判官高偉雄把本案押後至12月15日，與鄭及林作等8人所涉的JPEX欺詐案在東區裁判法院進行提訊日，鄭需繼續還押。

法國廢棄海洋公園驚現被困虎鯨 無人機鏡頭下「表演」引人心碎

法國「安提布海洋世界」（Marineland Antibes）因該國通過禁止虎鯨表演新法規等原因而關閉近一年後，美國攝影師約瑟夫勞倫斯（Seph Lawless）10月底透過無人機拍攝到令人心碎的畫面：兩隻被遺留的虎鯨母子「維琪」（Wikie）和「凱喬」（Keijo）被困在布滿青苔與淤泥的腐臭水池中。

福建艦在海南三亞入列 習近平登艦視察 中國正式進入三航母時代

據新華社消息，中國第一艘電磁彈射型航空母艦——福建艦，周三（11月5日）在海南三亞某軍港舉行入列授旗儀式，中共總書記、國家主席習近平出席入列授旗儀式並登艦視察。

打風｜立冬涼意淡 鳳凰最快下周闖800公里 天文台料翌日有強風

【立冬／打風／天文台／HKO／颱風／鳳凰／路徑圖】今日（7日）立冬，至下午2時市區最低氣溫也有23.2度，涼意未濃。在下午，熱帶氣旋鳳凰（FUNG-WONG，香港提供名稱，即鳳凰山）維持強烈熱帶風暴強度，但未來兩日會逐漸增強，明早（8日）料增強成颱風，到下周日（9日）早上更達超強颱風級別。根據香港天文台最新熱帶氣旋位置及路徑圖，鳳凰最快下周一（10日）闖香港800公里範圍，雖然屆時或因橫過菲律賓後有所減弱，但仍達強颱風級別。

天文台指，鳳凰會逐漸增強並移向呂宋一帶，隨後進入南海東北部，有較大機會轉向偏北方向移動，大致移向台灣一帶，而受下周初至中期的乾燥東北季候風影響，鳳凰會逐漸減弱，但轉向位置及減弱速度存在變數。同時，受季候風及鳳凰的共同影響，下周中期中國東南沿岸風勢頗大，下周二起，香港離岸及高地間中吹6級風，為強風級別。

銀行職員受賄助批政府中小企貸款 廉署聯警方拉32人涉款$1.4億

有中介公司招攬中小企業負責人申請政府的特惠貸款，包括「百分百擔保特惠貸款」、「八成信貸擔保產品」及「九成信貸擔保產品」，有銀行職員更加受賄對虛假文件「隻眼開隻眼閉」，甚至加快審批，涉及貸款高達1.4億。廉政公署聯同警方採取聯合行動，一共拘捕32人，當中13人是前線銀行職員，涉及10間不同的銀行。

佩洛西宣告不尋求連任 特朗普：很高興 邪惡女人退休是好事

美國眾議員、前議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）11月6日宣布，她不會在2026年競選、尋求連任國會議員。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）以「邪惡的女人」來形容對方。