今日新聞8分鐘｜長沙灣男遭搶 力保不失｜灣仔七人車剷行人路撞牆

馬爾代夫潛水遇鯊魚 男子相機遭吞再吐出神奇記錄罕有畫面

近日，一名博主分享了一段驚險經驗，稱他在馬爾代夫參加潛水項目時，一隻鯊魚誤將其水下相機吞入口中，嚇得他迅速游回岸上。令人驚訝的是，鯊魚隨後吐出相機，且相機完好無損，還記錄下整個過程，引發網絡熱議。

10長者墮電騙被呃219萬 警拘5人最細16歲 雙程證男監督交收過程

傳統電話騙案仍然猖獗，騙徒會致電長者訛稱為其子女或朋友，以干犯罪案需要保釋金及賠償等理由騙取金錢。警方於11月6至8日期間展開執法行動，成功瓦解一個跨境電騙犯罪集團，並以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕4名男子及1名少女，年齡介乎16至34歲。5人涉嫌與今年10宗「猜猜我是誰」電話騙案有關，騙取約219萬元，其中涉款最高的案件為有騙徒假裝受害人兒子，訛稱急需金錢，最終騙取受害人70萬元。警方更發現犯罪集團會派出內地骨幹成員持雙程證來港，監督整個交收過程。

謝斐道七人車剷行人路撞牆司機半昏迷 波及路邊9輛鐵騎私家車

灣仔有七人車剷上行人路。今午（7日）約4時03分，一輛七人車駛經謝斐道274號對開時失事，撞到停泊路邊的2輛私家車及1電單車，骨牌效應波及另6電單車。七人車餘勢未止，再剷上行人路，撞到一店舖外牆後始停下，多名途人報警，有人指司機懷疑抽搐。57歲姓謝男司機一度被困車內，獲救後陷入半昏迷，由救護車送往瑪麗醫院。

現場照片可見，涉事粵港牌七人車撞牆後，斜擱在行人路上，泵把飛脫、右邊車頭損毀。現場一個路牌遭撞至「連根拔起」，被撞的電單車東歪西倒。警方正調查事故原因。

長沙灣男子遭搶袋致跌倒露股 爆粗猛踢反抗 2賊事敗急逃

網上流傳一條影片，目擊者從高處拍攝，長約1分鐘15秒，顯示3名男子在馬路近小巴站位置扭打，其中一名男子身穿黑色衛衣，強搶一名橙色衛衣的男子的深色斜孭袋，白色衛衣同黨以為得手，一度離開現場。

但橙衣男不肯放手，被扯到跌地，繼而多次出腳踢向對方，白衣同黨見狀加入「戰局」，聯手打向橙衣男的頭部，黑衣男更將橙衣男連人帶袋拖到行人路，橙衣男雙鞋飛脫，長褲險甩一度露股，但他繼續猛踢反抗，甚至高呼「X你老X」、「救命」，求救聲驚動途人，兩賊唯有離開，橙衣男力保不失。

公院殮房收費｜盧寵茂：免費期由3日延長至28日 收費非為增收入

公立醫院殮房明年起由免費改為按日收費，醫務衞生局局長盧寵茂出席公開活動時表示，今日下午一時，醫管局會在總部公布對優化公院殮房收費方案。他指，考慮市民意見後，將現有提出的免費日期，由3日延長到28日。他指，隨人口老化，公院逝世人數增至現時約41000人，現時存放在公院殮房遺體平均日數達三星期，個別個案超過一個月，甚至超過一年，情況並不理想，因此需引入收費，強調不是為了增加收入。

銀行職員受賄助批政府中小企貸款 廉署聯警方拉32人涉款$1.4億

有中介公司招攬中小企業負責人申請政府的特惠貸款，包括「百分百擔保特惠貸款」、「八成信貸擔保產品」及「九成信貸擔保產品」，有銀行職員更加受賄對虛假文件「隻眼開隻眼閉」，甚至加快審批，涉及貸款高達1.4億。廉政公署聯同警方採取聯合行動，一共拘捕32人，當中13人是前線銀行職員，涉及10間不同的銀行。

「海鷗」橫掃越南菲律賓釀193死 菲嚴陣以待超強颱風「鳳凰」

颱風「海鷗」（Kalmaegi）橫掃東南亞，在越南與菲律賓兩國造成嚴重災情。11月7日，菲律賓與越南政府官方表示：截至周五（6日），菲律賓死亡人數已攀升至188人，另有135人失蹤、96人受傷；越南則確認至少5人死亡、7人受傷，約2,800棟房屋受損。越南政府已緊急動員逾26.8萬名士兵投入搜救與災後應變。