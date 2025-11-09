今日新聞8分鐘｜外賣電單車高速剷石壆不治｜港鐵兩男互毆扯爛衫

旺角商廈2可疑男遇查逃走 警按地拉人 檢$500依托咪酯煙彈

昨日（8日）晚上約11時，警員巡經旺角登打士街36號商業中心時，見到兩名分別39歲及49歲男子正在下樓形跡可疑，於是上前截查，他們一度逃走終被制服，警員檢獲兩粒懷疑含有依托咪酯的電子煙彈及一枝電子煙槍；他們亦未能出示身份證明文件，涉嫌「管有危險藥物」及「未能出示身份證明文件」被捕，行動中檢獲的毒品市值約500元。

有片｜西貢東壩綠Van被包車 群眾排長龍鼓譟 小巴公司親解原因

西貢萬宜水庫東壩向來人潮洶湧，小巴站排長龍見怪不怪，但當乘客等到失去耐性時，眼見有其他人不用排隊便輕鬆登車離開，難免氣上心頭破口大罵。網上今日（9日）流傳一段影片，兩輛空載的9A專線小巴停泊在小巴站對面，先後有旅客沒排隊便登車，引起排隊群眾起哄鼓譟，有女子向維持秩序的交通警員查問，獲告之小巴被「包車」。群眾難以接受，爆粗問：「有無搞錯呀喂？唔使排隊嘅？公共小巴嚟，唔係你私有！」、「公共小巴都包得㗎咩？」

據了解，事發於昨日（8日），警方當時有留意到相關情況，已向運輸署查詢並確認兩車均為包車。小巴公司負責人馮先生亦向《香港01》解釋，其公司10多年來均有提供合約租用服務，強調是在遵從運輸署的營運要求下，確保每小時有約4班班次後，才會容許客人預早在3天前包車，無奈昨日東壩達4000人次，候車人數之多，其公司車隊難以消化，公司已延長服務時間至8點，以確保所有旅客均獲接載離開。

啟德全運會票務處櫃桶被撬 警列刑事毀壞 交重案組跟進

第十五屆全運會今日( 9日 )正式開幕，其中劍擊、手球、七人欖球及保齡球，將在香港的啟德體育園作賽。惟今早10時49分，警方接獲一名職員報案，指鄰近啟德體藝館的全運會票務處一個櫃桶遭撬開，懷疑遭人爆竊。

警方趕抵調查後，發現該櫃桶的鎖有損毀，但證實沒有損失。案件列作「刑事毀壞」，交由秀茂坪警區重案組第一隊跟進。

港鐵MMA｜兩男互毆扯爛衫 無視乘客居中勸阻 吼準空隙兜鎚窩面

網上流傳一條影片，有兩男於屯馬綫往屯門方向、錦上路站往元朗站的列車上互毆。片段中一名穿黑衣束小馬尾的男子與另一名穿藍色風褸的男子對峙，先是爭執及推撞，繼而動武，互相拳毆。

場面失控之際，有兩名男乘客見義勇為做「和事佬」拉開兩人，亦有不少乘客出言勸阻：「唔好打喇」、「停手」。惟兩人打得興起，無視勸阻，有人更在混亂間吼準空隙揮拳「兜鎚窩面」。

大埔奪命車禍影片曝光｜電單車高速剷石壆 鐵騎士頭撞樹飛出倒地

大埔今日（8日）傍晚發生奪命交通意外，一輛電單車沿汀角路行駛，途至汀角路37號、近大埔賽馬會普通科門診診所對開時，失事自炒，53歲姓曾男鐵騎士頭部重創，昏迷送院搶救後不治。據悉，鐵騎士為Foodpanda外賣員，懷疑送外賣期間出事。

《香港01》獲得事發一刻片段，可見涉事電單車沿微彎的馬路高速行駛，期間懷疑失控挨向右邊石壆，其後連人帶車剷上壆，鐵騎士頭部猛撼一棵樹後，隨即「人車分離」飛出翻滾倒地；電單車撼樹後亦飛出路中，最終人車雙雙跌於路面。

美國女童坐過山車安全帶突鬆脫 前座機警夫婦迅速反應合力救一命

美國堪薩斯州堪薩斯城一個名為Worlds of Fun的遊樂場近日發生驚險意外，一名女童在乘坐時速高達每小時約116公里的「曼巴」（Mamba）過山車時安全帶突然鬆脫，所幸坐在她前排的一對夫婦迅速作出反應，奮力合作將她牢牢抓穩，最終化險為夷，避免了一宗悲劇發生。

日本熊災｜熊出沒民眾草木皆兵 宮城警方接報後只發現肥貓一隻

日本熊出沒事件持續，引發民眾擔憂，就連東京首都圈也發現熊蹤，讓不少民眾人心惶惶，處於高度警戒狀態。位於宮城縣中部沿海地區的多賀城市，當地警方11月5日接獲民眾通報，聲稱某處橋樑附近出現疑似熊蹤，警方不敢大意，立即派員調查，最終卻從閉路電視的影像發現「熊」的真身，當場哭笑不得。

八達通PayPay日本支付總攻略 付款流程、匯率、退稅及常見QA一覽

【八達通／PayPay／WeChat Pay HK／AlipayHK／信用卡／日本旅遊／日圓匯率／兌換價／電子支付／退稅／常見問題】即將踏入賞楓季節，相信不少港人正準備前往日本感受秋天氣息。八達通早前公布與日本最大電子支付平台PayPay合作，用戶可通過八達通App在日本接受PayPay的商店或餐廳等，展示或掃瞄二維碼以港幣付款。《香港01》記者本月初親身飛往日本東京實測，下文將整合所有資訊提供總攻略，包括付款流程、匯率、退稅等，並涵蓋常見問題的解決方法。