運輸工圖用枕頭焗女友　不服起刑點比圖推女友下樓高　減刑至9年

運輸工人因偷食被同居女友分手及趕走，多番箍煲被拒，趁回單位收拾個人物品時，涉鬆開煤氣喉並點煙，又用枕頭焗女友的頭，幸而女友機警逃脫。運輸工早前在高等法院承認企圖謀殺罪，被判監11年3個月。他認為過重，並指另案有被告圖推女友落街，其起刑點只是13年，但原審官定他的起刑點卻是15年。上訴庭今（14日）就案件下判辭，認為指原審量刑過重，下調其起刑點至12年，扣除減刑後改判運輸工監禁9年。



上訴人盧文傑（43歲），承認於2022年4月29日，在屯門龍逸邨康龍樓某單位，企圖謀殺姓李女事主，被法官陳慶偉判監11年3個月。

被告盧文傑在上訴庭就刑期上訴得直，由原本判囚11年3個月，改判囚9年。(黃浩謙攝)

上訴庭副庭長麥機智及法官薛偉成於判詞指，企圖謀殺罪是非常嚴重的罪行，最高刑罰為終身監禁，由於案情多端，該罪並沒有量刑指引。

官指盧深夜在公屋縱火屬加刑因素

上訴庭續指，盧確有意圖殺死事主，事主無疑受到很大驚嚇，但她憑着急智和勇氣，成功逃出生天，沒受重傷。惟原審判刑時，採納15年作為起刑點，相較斬傷女友，並企圖由20樓推女友落街的「李偉強案」的13年起點更高。上訴庭亦指出，本案的加刑因素是盧蓄意在深夜時分在公屋單位縱火，置居民於險境，法庭必須重判。

整體而言被告有意圖殺人

就盧是否有預謀的爭議，上訴庭認為盧在事主回家前約2小時已到達單位，有機會預先扭鬆煤氣喉。另一方面，盧也有可能是在惱怒下扭鬆煤氣喉，但無論如何他行事前必定有思考過。另就盧用枕頭壓住事主的情節，上訴庭認為是整體事件的一部份，顯示被告有意殺害事主，故原審有權在判刑時一併考慮。

起刑點屬過重

上訴庭認為，原審採納的15年起點過重，本案應以12年作為起刑點，扣除25%認罪折扣後，改判監9年。

案件編號：CACC 79/2024