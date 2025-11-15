今日新聞8分鐘｜鴨脷洲老婦捱的士撞｜機場三跑地盤驚現戰時炸彈

香港仔私家車疑「自炒」打筋斗 衝前40米撞欄 司機乘客蹤杳

香港仔發生車禍。今日（15日）凌晨1時許，一輛私家車沿香港仔海傍道往香港仔隧道方向行駛，途經香港仔魚類批發市場對開時，懷疑失控「自炒」，先撞毀行人路多塊透明防護屏，繼而打了至少兩個筋斗，猛撼鐵欄才停下，出事距離全程大約40米。

葵涌露天停車場男工遭石膏板壓中 工友抬板救人 惜吐血送院亡

葵涌發生致命工業意外。今午（14日）5時31分，一名53歲周姓男工人在葵泰路一個露天停車場搬運大批石膏板時，石膏板倒下將其壓中，他當場吐血，失去知覺。救援人員接報趕至，發現事主已陷昏迷，將他送往仁濟醫院搶救後，證實不治。

機場一號客運大樓外城巴剷花槽 上下層車頭玻璃粉碎 18人受傷

機場發生交通意外。今日（15日）約3時16分，一號客運大樓外，一輛城巴疑失控剷上花槽，初步18人受傷，全部清醒，其中7人傷勢較重。救護員即場為傷者包紮，其後12人被送到北大嶼山醫院治理，剩餘6人則送往瑪嘉烈醫院治理。

機場三跑地盤驚現戰時炸彈 工人疏散 EOD現場引爆

今日（15日）中午11時58分，警方接報指，有建築工人在機場三跑工程地盤掘地時，發現一枚約30厘米乘7厘米、呈酒樽形狀的戰時炸彈。警員到場疏散工人及圍封附近一帶，並召爆炸品處理課（EOD）前往協助；消防及救護車亦在場戒備。至下午約4時20分，爆炸品處理課人員即場引爆炸彈，現場於下午約4時35分解封。

鴨脷洲大街老婦捱的士撞 昏迷送院 司機：個天唔夠光睇唔到佢

今日（15日）清晨6時22分，香港仔鴨脷洲大街發生交通意外。一輛空載的士由華庭街左轉鴨脷洲大街時撞倒過路老婦。81歲姓周女傷者頭部受創流血，昏迷不醒，由救護車送往瑪麗醫院搶救，目前情況危殆；61歲姓盧司機涉嫌危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害被捕，現正被扣留調查。案件由港島交通意外調查隊第二隊接手調查。

內地男來港用「高德」載客取酬 不諳廣東話遭乘客揭發 判囚3月

內地男以訪客身份來港後，用交通應用程式「高德」在港接單載客，惟因無法使用流利粵語，遭乘客質疑其居留身份，二人爭執下乘客報警，司機再次入境時被捕，並認來港為駕車載客賺錢。他今（14日）於東區裁判法院承認駕駛出租車非法取酬及違反逗留條件等3罪，判囚3個月及停牌1年。

《解放軍報》頭版批高市早苗：日本膽敢武力介入台海必遭迎頭痛擊

日本首相高市早苗日前在國會宣稱，中國大陸對台灣動武可能構成日本「存亡危機事態」，引起中日關係衝突升溫。《解放軍報》15日頭版重要評論專欄「鈞聲」發文指出，正告日方，若不深刻汲取歷史教訓，膽敢鋌而走險，甚至武力介入台海局勢，必將玩火自焚，付出難以承受的代價。

立法會選舉｜投票時間增2小時至16小時 設公務員及醫務人員票站

立法會選舉12月7日舉行，選舉管理委員會（選管會）主席陸啟康今日（14日）指，投票日全港設615個一般投票站，同時會設立專屬投票站試行及先導安排，當中會設立10個公務員專屬投票站及7個醫務人員專屬投票站，以讓包括紀律部隊人員投票後可盡快返回工作崗位。同時，會增加長投票時間至16小時，投票時間提早1小時至早上7時30分開始，延長1小時至晚上11時30分結束。