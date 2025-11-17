消委會旅遊保險｜回港行李遲到31小時　保險公司拒賠稱僅保障去程

不少香港人熱愛出外旅遊，為求保障會購買旅遊保險，但有意外卻不一定能獲賠償。消委會今（17日）發表最新一期《選擇》月刊，指曾有顧客於加拿大旅行回港時，行李被遺留在溫哥華機場，最後延誤約31小時才收到行李，遂向保險公司申索1500元。保險公司稱「行李延誤」只保障受保人抵達目的地後的行李延誤，回港行李延誤則不包括在內。



消委會指，⁠每份旅遊保險的保障範圍都不盡相同，建議消費暫在購買旅遊保險前，應仔細比較不同保險計劃的保障範圍及不保事項。



有旅客在加拿大旅遊回港後，行李被遺留在當地機場，最終延誤31小時才收到，向保險公司索償被拒。（資料圖片）

個案一：加拿大旅行回港 行李被遺留當地機場 延誤收到31小時

李小姐於9月到加拿大旅行，在出發前已向A保險公司投保旅遊保險。旅程期間沒有發生任何意外，返港時，她乘坐由溫哥華出發的航班雖然按時在9月25日下午約3時30分抵港，但李小姐的寄艙行李卻並未隨機抵達。她向航空公司了解後，發現行李被遺留在溫哥華機場。最終，航空公司安排將行李於翌日運抵香港，並直接送往李小姐住所。最終，她於9月26日晚上約10時30分收到行李，延誤了約31小時。

保單稱行李延誤保障每6小時最高300元 申索$1500賠償被拒

李小姐翻查保單，發現行李延誤的保障是延誤每6小時可獲賠償，最高可達300元，遂向A保險公司申請賠償1,500元。然而，A保險公司卻以回程航班的行李延誤不屬保障範圍為由，拒絕賠償。她不接受解釋，認為旅遊保險應保障整個旅程，回程航班理應包括在內，所以向消委會投訴。

李小姐由溫哥華出發的航班雖然按時在9月25日下午約3時30分抵港，但李小姐的寄艙行李卻並未隨機抵達。（Getty Images）

保險公司：「行李延誤」保障範圍只適用於去程因行李未能即時領取所產生費用

不過，A保險公司解釋，保單中「行李延誤」的保障範圍只適用於受保人在抵達目的地後，因行李未能即時領取，而須額外購買合理和必要的衣物、必需品或洗漱用品所產生的費用。「不保事項」亦列明受保人抵港後產生的任何損失，均不屬「行李延誤」保障範圍內。A保險公司指，李小姐返回香港居所後應有生活的必需品，因此審視個案後，仍拒絕賠償，個案最終未能達成共識。

6月7日，鄭小姐如期由香港出發前往倫敦，並遊歷多個歐洲城市。期間，原定在7月10日由意大利乘搭航班返回英國，但航班因工業行動取消，且未有確實復航時間。（資料圖片/Reuters）

個案二：歐遊期間遇工業行動航班取消 買另一航空機票抵達時間延誤32小時

另外，鄭小姐計劃於6月出發到歐洲，展開為期兩個多月的歐洲多國自由行，並向B保險公司投保一份全球保障的旅遊保險，受保期間為6月7日至8月1日，保費約850元。

6月7日，鄭小姐如期由香港出發前往倫敦，並遊歷多個歐洲城市。期間，原定在7月10日由意大利乘搭航班返回英國，但航班因工業行動取消，且未有確實復航時間。為繼續行程，鄭小姐唯有臨時購買另一航空公司於7月12日起飛的機票。與原定機票抵達時間相比，最終延誤達32小時。

鄭小姐原定7月10日由意大利乘搭航班返回英國，但航班因工業行動取消，且未有確實復航時間。（資料圖片）

保單稱每延誤6小時可獲250元賠償 申1,250元被拒

鄭小姐翻查保單條款，發現保單列明航班延誤每6小時可獲250元賠償，不足6小時則不獲賠償。她遂於旅程結束後向B保險公司遞交索償申請，要求按條款賠償1,250元。然而，保險公司在一個月後回覆，指雖然航班因工業行動延誤屬保障範圍，但只適用於旅程開始前（即6月7日前）已預訂的航班。由於7月10日的機票是鄭小姐在旅行開始後的6月26日購買，所以不屬保障範圍。

鄭小姐不滿意此回覆，認為如旅程較長，消費者難以在旅程開始前預訂所有交通安排，所以同時向保險投訴局和消委會投訴。B保險公司回覆消委會時，引用同一條款指出，由於鄭小姐於7月10日的機票是在離港展開旅程後才購買，所以不符合賠償條件。然而，B保險公司在調停的過程中，願意作出特別安排，最終同意向鄭小姐賠償1,250元。

徐先生於日本自駕遊遇上大風雪，被困山區公路逾8小時。（資料圖片/X@otasukematurika）

個案三：日本自駕遊遇大風雪被困山區公路逾8小時

另一個案徐先生，於3月到日本自駕遊七天，事前向C保險公司投保一份涵蓋亞洲地區的旅遊保險，保費約350港元。他於中午駕車出發前往位於山上的酒店，但途中因突發大風雪而被困於山區公路超過8小時。最終，他需靠道路緊急救援服務而脱困，並於翌日清晨約5時，由救援人員護送抵達酒店。當日稍後時間，救援人員亦將他租用的車輛拖回酒店。

因酒店住宿時間縮短 向保險公司申索被拒

旅程完結後，徐先生認為事件縮短了他在酒店的住宿時間，也影響住宿體驗，遂向C保險公司申請索償，要求賠償道路緊急救援服務的費用和一晚酒店住宿，合共約100,000日圓。然而，保險公司在約兩星期後透過電郵通知，指索償不在保障範圍內。

徐先生隨即回覆電郵提出反對，認為其個案應受保單中的「旅程阻礙」和「旅程延誤」保障，要求保險公司重新審核申請。他等候約3星期後收到保險公司回覆，重申事件不屬保障範圍內。他不接受決定，並要求公司詳細解釋拒絕賠償的理據，惜未獲進一步回覆，遂向消委會求助。

消委會建議消費者應仔細比較不同保險計劃的保障範圍及不保事項。（資料圖片）

保險公司：自駕租車不屬公共交通 不受「旅程延誤」保障

C保險公司引述保單內容，指「旅程阻礙」只保障因縮短旅程或更改旅程所造成的損失，但徐先生的個案並不屬於上述情況。至於「旅程延誤」則只保障公共交通工具因不可抗力而延誤的損失，但受保人乘坐的必須是有既定行程的公共交通工具，並持有列明預定出發或抵達時間及路線的有效登機證或車票。

然而，徐先生自駕租用的車輛不屬於公共交通工具，亦沒有相關登機證或車票，因此不屬「旅程延誤」的保障範圍。C保險公司亦表示已檢視保單的其他保障範圍，包括個人意外、醫療保障及24小時環球支援服務，惟他的個案皆不包括在內，因此未能作出任何賠償。