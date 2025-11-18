全運會｜李思穎奪3金、何詩蓓奪4獎牌 羅淑佩：女將展現極強能力
撰文：倪清江
出版：更新：
「女車神」李思穎（Ceci）周一（17日）出戰全運會場地自行車女子全能賽，奪得今屆第三面金牌，成為今屆奪得最多金牌的香港選手；「女飛魚」何詩蓓（Siobhan Haughey）周一獲得女子50米自由泳和女子50米蛙泳兩面銅牌，以兩金兩銅成績，為今屆奪得最多獎牌的香港選手。
文化體育及旅遊局局長羅淑佩讚揚李思穎完全展現名將風采，並再次印證香港單車運動員的非凡實力；她又祝賀何詩蓓再奪獎牌。她形容「女運動員展現極強的能力」。
李思穎先於11月9日(上周日)，成功衛冕全運會女子個人公路賽金牌；到16日（本周日），李思穎和梁穎儀在場地單車女子麥迪遜賽奪得金牌；到17日（本周一），李思穎於場地單車女子全能賽奪得金牌。
根據「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，運動員在個人項目金、銀、銅牌分別可獲75萬、37.5萬及15萬港元；團體項目金、銀、銅牌則獲150萬、75萬及30萬港元。因此，李思穎獲得兩面個人及一面團體金牌，可得到共225萬元。
已經獲得全運會兩面金牌（200米自由式及100米自由式)的何詩蓓，周一晚（17日）轉戰短途項目，兼戰50米自由泳決賽及50米蛙泳決賽，兩場比賽緊接上演，何詩蓓沒選擇棄戰，5分鐘內連衝兩銅。
根據「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，何詩蓓今屆全運會共奪兩金兩銅，均是個人項目，合供可得到180萬元獎金。
香港隊至今在十五運會帆船、自行車、網球、游泳、橄欖球、鐵人三項和擊劍賽事中共取得八金兩銀七銅，共17面獎牌，李思穎和何詩蓓包辦當中七面。
