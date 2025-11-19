警員林偉榮欲禁律政司提控　官稱法庭不會干預檢控決定　拒批禁令

的士司機陳輝旺2012年與乘客爭執被捕時疑遭警員箍頸，其後頸椎移位，全身癱瘓亡。死因庭經兩次聆訊均裁定陳死於「非法被殺」。涉曾箍陳頸的警員林偉榮，早前裁新裁決申請司法覆核，他今(19日)到高院申請臨時禁令，擬禁律政司在覆核結果前提出檢控。法官高浩文直言林似乎不滿意裁決，但除非控方受政治指示或出於惡意作出檢控，否則法庭不會干預其檢控決定，且上律政司仍未提出檢控，故拒向林批出禁令，並要他支付堂費。至於林就覆核申請許可的聆訊，則於明年1月28日處理。



申請人林偉榮，答辯人為死因裁判法庭，律政司司長為利害關係方。林在入稟文件要求推翻死因庭就陳輝旺被裁定「非法被殺」的裁決，並要求頒下臨時禁制令，禁止律政司在司法覆核有結果前，採取任何檢控行動。

林稱正透過警務處申請法援

未有律師代表的林偉榮陳詞稱，他現透過警務處申請律師援助，望能把兩個申請都押後。他指這是他第二次申請司法覆核，對他有很大利害關係。他在提出覆核當天，已同時申請法律援助，公務員事務局正審批其申請。但他承認至今律政司並未對他作出檢控。

律政司指林上次覆核亦未獲批禁令

律政司代表卻要求法庭今先處理林就禁令的申請，並指林上次覆核時亦有要求臨時禁制令亦遭駁回，認為林今次的申請並無理據。

官指林似乎不滿意裁決

法官認為林提出司法覆核，似乎是他不滿意裁決。但同意這覆核不單止對林，亦對其他涉案人士有其重要性。但法官認為律政司處理刑事檢控，除非律政司越權，如受政治指示或出於惡意行事，否則法庭不會覆核其檢控決定。林在申請書只籠統列出一般司法覆核的理據，沒有指律政司受政治指示或出於惡意行事，且律政司至今仍未有作出檢控。

刑事審訊不受民事法庭干預

法官指，即使日後林面對檢控，審訊的法官亦會根據相關規則處理，以確保公平性，不需民事法庭干預，為林現未獲司法覆核許可，甚至最終能否獲批亦未能確定，故拒批出臨時禁令，林並需就是次申請支付律政司的訟費。至於覆核許可的聆訊，則押後至1月28日處理。

司機被捕時傷頸至癱後亡

事件發生於2012年11月11日晚，的士司機陳輝旺(65歲)在九龍西區過海隧道口被捕時，陳曾作出反抗，需警員合力押他上警車，期間陳疑被傷及頸椎，他被送院後全身癱瘓，並在同年12月12日離世。死因庭於2018年召開研訊，陪審團裁定陳死於「非法被殺」。

林於2019年提出首次司法覆核，要求推翻裁決，於2022年獲判勝訴。死因庭2025年再召開研訊，另一陪審團再次裁定陳死於「非法被殺」。

案件編號：HCAL 2408/2025