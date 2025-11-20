新田科技城｜擬設專屬公司與市場共同開發 　料每年GDP貢獻2500億

政府今日（20日）發布《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》，為佔地210公頃的新田科技城訂下發展方向，當中，擬成立專屬公司的模式與市場共同參與開發。



創新科技及工業局局長孫東表示，根據顧問的估算，待新田科技城完全運作後，將為香港本地生產總值貢獻約2,500億港元，創造超過30萬個全職工作崗位。



圖為新田科技城構想圖。(發展局圖片)

設三大定位 包括發展本地創科產業

孫東指，新田科技城擁有三大優勢。首先是其地理位置鄰近河套香港園區，能夠接駁福田與皇崗的創科生態圈；其次，210公頃的土地可容納多種產業需求；第三，完善的交通網絡和良好的生態環境提升了其吸引力。

他表示，新田科技城的發展將與粵港澳大灣區的產業供應鏈結合，促進科研成果的轉化，協助經濟增長及創造就業機會。為此，綜合業界意見，設定三大發展定位，包括提供原型及小規模量產空間、發展本地創科產業，以及匯聚全球創科資源。

圖示新田科技城構想圖。

土地釋放至平整需時10年

《香港創新科技發展藍圖》中的關鍵產業包括生命健康科技、人工智能、微電子及綠色科技等。新創科用地將分為河套樞紐、洲頭樞紐及麒麟樞紐，並會劃分相關的產業發展帶。科技城南邊亦會預留一定土地作「戰略留白區」。

孫東指，整個新田科技城由土地釋放至平整需時10年；六大產業發展會按龍頭企業落戶香港情況作調整，創造的工作崗位以創科人員等為主。

（《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》截圖）

考慮成立專屬公司與市場共同參與開發

而開發模式方面，創科局提到，新田科技城的開發工作可考慮以成立專屬公司的模式與市場共同參與開發，利用市場化資源提升開發速度、優化開發成本。

秘書長蔡傑銘表示，設立專屬公司一定有好處，有助引入資金，技術等。不過目前正在構思及策劃階段。

他又指日後希望有承辦商投資，並說在架構上會有靈活性，如可由附屬公司處理部分土地發展，政府有主導性作規劃。他續說，稍後會再交代公司成立，土地釋放等細節。

創新科技及工業局局長孫東。（資料圖片/夏家朗攝）

孫東：香港製造有吸引力 科技城為內地企業「出海」之選

孫東補充指，有參考其他國家的經驗，其後決定設立專屬公司，亦符合有為政府的原則，而且專屬公司會由政府作主導。

孫東表示，科技城為香港創科貢獻力量，面對競爭，香港有獨特優勢，發揮內聯外通功能，是內地企業「出海」首選之地，而且「香港製造」仍有吸引力。

至於定位會否與其他創科園區，如數碼港等重疊，孫東指，數碼港主要發展人工智能等，河套及新田則會發展科技，而新田作為河套的天然延伸，可將其成果發展成產業。總體而言，可達到「南產業，北創科」。

擬建的新田科技城，約247公頃座落於濕地保育區及緩衝區。（世界自然基金會香港分會提供）

30%產業鏈在新田科技城可稱為「香港製造」

被問到全球都在爭奪創科龍頭公司，孫東指河套區現已收到27份計劃書，當中三分之一是用家，三分之一是發展商，作為參考可見香港有獨特優勢，但先要解決土地資源，而新田科技城便為此提供了空間。至於環保方面，副秘書長鄭嘉慧指，在規劃時已有加入環保要求，如高度等，會以低密度發展，並會有法例監管，相信可以平衡環境保育及發展。

蔡傑銘又說，目前有8成內地及香港企業，兩成為外國企業，外國企業希望透過香港進入內地市場，國內企業亦想借香港走出海外，重申香港有其優勢，亦對香港有信心。

被問到如何應對內地同質化競爭，孫東認為新田科技城發展產業才可吸引人才，但不需要將產業鍊百分百放在新田科技城，只要30%產業鍊在新田科技城便可稱為「香港製造」，其他部分可放在大灣區，與國家融合發展；相信部門同事會妥善處理收地事宜。