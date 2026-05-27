政府委任查毅超為新田科技城公司主席　推動210公頃創科用地發展

政府去年十一月公布《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》，從頂層設計新田科技城210公頃新創科用地的發展。今日（27日），政府公布將於今年上半年成立新田科技城有限公司，全力推動有關創科用地發展，同時，經獲行政長官批准，政府委任查毅超為新田科技城公司董事局主席，今年七月一日起生效，任期三年。



經獲行政長官批准，政府2026年5月27日委任查毅超為新田科技城公司董事局主席。（資料圖片/鄭子峰攝）

成立專屬公司推動新田科技城發展 注資100億元作起始資金

為推動新田科技城發展，今年《財政預算案》公布政府將於今年內成立專屬公司，並建議注資100億元起始資金，帶動市場資源提速發展，推動開發相關用地，而創新科技及工業局將於今年上半年內向財政司司長尋求批准註冊成立一間非法定、由財政司司長法團全資擁有的有限公司，定名為新田科技城有限公司。

今年上半年成立新田科技城有限公司

政府今日公布將於今年上半年成立新田科技城有限公司，全力推動新田科技城210公頃創科用地發展。同時，經獲行政長官批准，政府委任查毅超博士為新田科技城公司董事局主席，由今年七月一日起生效，任期三年。

查毅超2018年起出任香港科技園公司董事局主席

創新科技及工業局長孫東指，查毅超是一位資深工業家，2018年起出任香港科技園公司董事局主席，而任期將於今年六月三十日屆滿，而在查毅超領導下，科技園公司已為新田科技城約20公頃創科用地進行規劃研究。

查毅超6.30科技園公司主席任期屆滿後即擔任新田科技城公司首任主席

孫東表示查毅超在科技園公司主席任期屆滿後，將隨即擔任新田科技城公司首任主席，深信在查帶領下，新田科技城將成為香港未來新興科技產業發展的重鎮，以及發展新質生產力的重要基地。