今日新聞8分鐘｜逃票男破港鐵人牆逃走｜巴士外籍男乘客疑陷昏迷

渡船街校巴急轉彎打橫切線 網斥：坐滿小朋友出事就大鑊

網上今日（11月20日）瘋傳一段驚險駕駛影片，可見一輛19座位橙黃色校巴，原本沿渡船街駛往葵涌方向。惟途至近豉油街對開分岔路時，司機疑發現行錯路，即由左邊行車線「急轉彎」，近乎90度右轉橫亘路中，連切白色實線和影線後，轉回分岔路右邊前往大角咀、旺角及深水埗方向的行車線，幸尾隨車輛及時收慢，不致釀成意外。

七旬婦疑不夠錢購物與店員爭執 當街舞鎅刀遭5警制服.

灣仔有老婦揮舞鎅刀，遭5警合力制服拘捕。網上今日（20日）流傳影片，可見一名手持鎅刀的老婦，在莊士頓道與石水渠街交界，被3男2女警員包圍，老婦一度激動掙扎，刀鋒險傷及警員。5名警員「三部曲」分工合作，捉手、取手銬、奪刀，最終一名男警奪去鎅刀交予同袍，老婦束手就擒。據了解，事發在下午近2時，該名70歲姓曾老婦，在石水渠街9號一間雜貨店購物時疑不夠錢，與店員爆發爭執，店員報警。警員趕至在莊士頓道與石水渠街交界截獲曾婦，要求她出示身份證明文件期間，有人情緒激動揮舞15厘米長鎅刀。警方以涉嫌「藏有攻擊性武器」將其拘捕，她正被扣查。案件交由灣仔警區刑事調查隊第九隊跟進。據了解，曾婦有精神病紀錄；事件幸無釀傷亡，亦沒有財物損失。

消息：港足主帥韋斯活將離任 曾稱無意道歉及請辭

香港足球代表隊本周二主場不敵新加坡，在亞洲盃外圍賽出局，教練韋斯活的戰術遭到不少球迷批評，文化體育及旅遊局長羅淑佩亦以球迷身份，直指與韋斯活就球隊部署「有頗大差異」，建議須「認真研究反思」。《香港01》接獲消息指，韋斯活將離任，形容是「和平分手」。韋斯活在去年8月上任，任期原定兩年。他當晚賽後在記者會曾表示，不認為今屆出局是失敗，不會因此而辭職，又稱不會向球迷道歉。

求心｜男教師熙sir危殆 妻：求給兩女再擁抱爸爸的機會

醫院管理局今日（20日）公布，東涌天主教學校一名44歲男教師余肇熙（David、熙Sir）急需求心，他在10月20日運動出現急性大動脈撕裂，被緊急轉往伊利沙伯醫院搶救，一直在深切治療部留醫，更一度出現嚴重肺部衰竭，需依靠體外人工肺支援呼吸，目前被列入心臟移植輪候名單。余肇熙的妻子余太表示，夫婦育有兩名年幼的女兒，丈夫為家中唯一經濟支柱，並需照顧年約70歲的父母。余太又形容，丈夫不僅是好老公、孝順仔，更加是好爸爸，經常抽空陪伴及照顧兩名女兒，「為她們遮風擋雨，是女兒心目中的英雄，期望能夠有心人給予女兒再一次擁抱父親的機會。」

南昌站職員喝「報警」阻男子離去 港鐵解釋來龍去脈

社交平台抖音昨日（18日）流傳一段影片，可見在港鐵南昌站大堂，有4名身穿制服的港鐵職員，阻攔一名穿黑衣黑褲的男子離開。職員不斷阻擋其去路及以手推開男子，大叫：「我哋𠵱家要報警，停低！」、「冷靜啲！」，但男子未有理會，繼續直行，後來更繞柱而行，成功避開職員的「人牆」並逃去。

外籍巴士男乘客叫拍多次無知覺 救護員終將其拍醒

網上流傳一條短片，可見一名身穿西裝的外籍男乘客，坐在一輛巴士下層坐位，戴著藍牙耳機低著頭，毫無反應。有其他乘客與巴士車長，先後向他說「Hello」及用手拍打其手臂，但仍無知覺。巴士車長惟有向其他乘客說：「唔好意思呀咁多位乘客，呢位乘客（男事主）似乎有啲事。」車長同時用電話致電999報案求助。拍片人士亦認為「梗係唔係瞓覺啦，點會瞓到咁樣？」

警察私家車撞斃越南漢 男警事隔半年被控不小心駕駛

旺角太子於今年5月29日凌晨發生致命車禍，一輛警察私家車駛至聯合場廣場對出時，撞倒一名60歲越南籍過路漢，他被捲入車底，送院不治。事隔接近半年，警方今日（11月20日）表示，該名46歲涉案男警務人員，已被暫控一項「不小心駕駛罪」，案件將於明日（11月21日）上午，在九龍城裁判法院提堂。

BNO簽證「5+1」不變 英國內政部：維持5年通向永久居留

英國內政部11月20日發布針對改動永久居留權條件的諮詢文件，內容指英國國民（海外）簽證（BNO簽證，即BNO Visa）維持5年通向永久居留，即簽證持有人在英國居住滿5年後，可申請永久居留權。

全運會三金女車神李思穎 不服輸、不甘心 變上高峰動力

新「女車神」李思穎（Ceci）在今屆全運會奪得三面單車項目金牌，三戰全勝。這個香港新紀錄，是她不服輸、不甘心精神所推動。去年失落巴黎奧運，李思穎困於「點解其他人做到冠軍、點解自己做唔到」，然後自我反省，找到要改善、要強化的地方，備戰今屆全運會，奪得意外佳績，「有少少覺得解放咗」。她認為人生經歷不會永遠是低潮，「因為一定會係一個波浪形式，你總會係去到新嘅高峰。」