今日新聞8分鐘｜屈臣氏高層救墮海女｜俄羅斯女生擒搶手機賊

東區走廊私家車突陷火海 燒成廢鐵 司機：倒後鏡見到有煙

今日（22日）早上6時46分，一輛本田私家車沿東區走廊往柴灣方向行駛、至太古城對閞時突然起火。網上圖片可見，私家車被燒至火光熊熊。消防接報到場，出動一條喉及一隊煙帽隊到場灌救。幸司機及時逃生，事件中無人受傷，救護車在場戒備。

觀塘過路老婦捱倒後七人車撞 昏迷送院搶救

觀塘發生車禍。今日（22日）清晨6時08分，一輛七人車駛至嘉樂街3號對開，在瑞寧街「褪尾」泊車至附近錶位時，撞倒一名年約70多歲過路老婦。老婦倒地，頭受傷陷入昏迷，由救護車送往伊利沙伯醫院接受搶救。

屯公Tesla剷壆 炮彈式凌空衝草叢打轉 女司機涉醉駕被捕

屯門公路發生車禍。今日（22日）凌晨2時許，一輛白色Tesla沿屯門公路往元朗方向行駛，途經香港珠海學院對開一個彎位時，懷疑失控「自炒」，撞毀了約5米鐵絲網及約5米的樓梯扶手，再衝向左邊草叢。29歲黃姓女司機報稱受輕傷，無法打開車門一度被困，由消防救出，毋須送院。

就現場所見，Tesla仍然壓在草叢，氣袋彈出，車頭損毀，指向屯門方向，附近鐵絲網和樹枝被壓毀，警方專用停靠區的斜壆留有清晰車痕，不排除有人先剷上斜壆，斜壆頓變「跳台」，Tesla儼如「炮彈飛車」，飛越鐵欄凌空直衝草叢。黃女事後站在路邊，協助警方調查，卻未能通過酒精呼氣測試，超標接近2倍，涉嫌「酒後駕駛」被捕，被帶返警署作進一步調查，案件交由新界北交通意外調查隊第五隊跟進。

屈臣氏歐洲高層荷蘭赴港開會 半夜紅磡海旁落海救墮海女子

本港近日發生一件好人好事，屈臣氏集團歐洲大陸健康與美容行政總裁Ed van de Weerd從荷蘭遠赴香港出席集團會議，本周三（19日）晚上約11時在紅磡海旁發現一名女子在海中掙扎並大聲呼救，他毫不猶疑立即跳進海中，利用救生圈將女子救起並帶往岸上。他事後表示當時只是本能反應︰「我只是剛好在場，看到有人需要幫助，任何人都會這樣做。生命無價，能夠幫忙是我的榮幸。」

惹錯戰鬥民族？俄女遊客阿根廷遭電單車男搶手機 當場生擒匪徒

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）發生離譜搶案，一名金髮女子騎腳踏車在路邊等紅燈時，竟有2名機車搶匪企圖奪取手機，但她不願輕易投降，與後座歹徒激烈扭打，甚至奮力把對方拽下座位，成功阻止犯罪。

維港泳2025｜何詩蓓首參賽奪女子組第二名 稱海中游難靠感覺向前

由泳總主辦的年度賽事「維港泳2025」今早（22日）舉行，共4,000名泳手由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，游至位於尖沙咀星光大道的終點，全程約1公里，當中，剛在全運會摘2金2銅的港隊泳將何詩蓓亦有參賽，並奪得女子組第二名。她表示，今年難得這段日子在港，所以與教練及隊友一起參加。她續指，渡海泳與在泳池有很大分別，因在海中看不到水底，亦不清楚方向，即使可朝著高樓大廈的目標方向游，但仍有很多事要兼顧，所以都是靠感覺向前游。

雙非子腦癱案｜醫委會撤回終止研訊決定 主席：當日不覺得決定錯

雙非兒子腦癱案等候醫委會研訊15年，醫委會研訊小組今日下午覆核終止永久研訊的決定，聆訊歷時約3小時，小組退席商議約一小時。醫委會主席兼研訊小組主席鄧惠瓊在會上宣布，收回永久擱置研訊決定，稱考慮公眾利益，以及要確保醫護聲譽。

病人家屬黎氏夫婦會後回應傳媒表示，多謝傳媒及社會關注，令醫委會改變研訊決定，「有曙光」，希望醫委會可儘快安排重新研訊。

去年啟德冧棚架釀2死3傷 警改列誤殺案 拘棚架男管工及男工人

2024年2月20日啟德承富里2號「澐璟」地盤發生致命工業意外，一幅大型棚架突然倒塌墮地，導致2死3傷。當時警方將案件列作「工業意外」，但調查逾一年多，警方今日（21日）發稿表示，已將案件改列「誤殺」案，昨日（20日）在牛頭角及將軍澳拘捕一名48歲地盤棚架男管工及一名58歲地盤棚架男工人。兩名被捕人合共被起訴兩項誤殺罪，案件今日上午9時30分在觀塘裁判法院提堂。東九龍總區重案組正積極調查該宗案件。

廣西14歲女童先天殘疾 用嘴銜筆寫字獲全級前三 自曝未來夢想

因先天性四肢畸形，廣西14歲女童謝薇娜無法用手寫字。為了求學，她堅持用嘴銜筆寫字，成績在班級穩居前三。11月17日，還獲得了「阿里公益天天正能量」的五千元（人民幣，下同）獎金。