今日新聞8分鐘｜Benz男踩油撞內地司機逃逸｜國安拘賣黎智英傳人

海關破2案檢$660萬毒品 拘3人包括大專生 揭陶瓷雕像藏8公斤K仔

海關偵破兩宗販毒案，檢獲共約11.4公斤毒品，市值約660萬元。上周六（21日）海關機場科人員查驗一件由荷蘭入口，報稱載有玩具的空運包裹中，發現兩個陶瓷雕像內藏8公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔）；昨日於大埔監控遞送行動中，拘捕一名收貨學生。

另外，海關昨日（23日）亦於何文田搗破一個住宅製毒工場，拘捕兩名男女，檢獲約2.3公斤懷疑可卡因、53克懷疑霹靂可卡因，以及一批懷疑製毒工具。

尖沙咀電動單車起火並傳巨響 途人：唔好行咁埋！報警先！

尖沙咀發生電動單車起火事故。昨日（24日）晚上11時許，據報寶勒巷與赫德道交界，有一輛電動單車突然起火。消防接報趕至，迅即將火救熄，事件中無人受傷。消防正調查起火原因。

元朗田廈路兩貨櫃車相撞 司機被夾拖頭與旁邊拖架之間昏迷送院亡

元朗發生嚴重車禍。周二（24日）晚上10時許，一輛貨櫃車在田廈路近舊李屋村一個物流貨場，司機疑落車「睇位」期間，突然與旁邊另一輛貨櫃車相撞。姓劉（76歲）男司機，被夾在自己的拖頭司機位的門、與旁邊貨櫃車的拖架之間，昏迷不醒。

港車北上Benz男切線被阻！踩油撞內地司機後逃逸 下場絕了

【港車北上】馬路駕駛應該互諒互讓。本港社交平台Facebook及Threads近日瘋傳影片，指內地廣州馬路上，有北上港車平治（BENZ）司機與駕駛比亞迪（BYD）的內地司機因切線問題爭執，BENZ司機及乘客竟截停並下車包圍比亞迪，拍打司機位車門怒吼「落車啦！X你老X！係咪打交啊！」。畫面一轉，更見到BENZ高速衝向相信是比亞迪司機的男子，傳出「嘭」聲撞擊巨響，隨後逃逸，比亞迪司機喝罵「你唔好走啊！肇事逃逸！X街啦你！」。

影片震驚網民，批評BENZ司機離譜，「蓄意謀殺」、「捉去行政拘留啦！」、「影衰香港人」，又認為內地「天眼」系統嚴密，必定無法逃脫。

事件廣泛流傳後，有網民上載同一車牌BENZ被拖車拖走相片，稱逃逸的BENZ車主已被尋獲，遭當局行政拘留14天。

消息：國安處拘「一拳書館」負責人龐一鳴及3職員 涉賣煽動刊物

據了解，深水埗大南街獨立書店「一拳書館」負責人龐一鳴及3名女職員，今日（24日）被警務處國家安全處拘捕，指他們涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條「明知而出售具煽動意圖的刊物」罪。國安處今日搜查一拳書館，並檢獲一批涉案具煽動意圖的書籍，包括由壹傳媒前董事祈福德撰寫的壹傳媒創辦人黎智英傳記。

《香港01》記者今日到「一拳書館」了解，店舖內無人，已拉上鐵閘，閘上貼有告示，稱「突發事故，休息一天，抱歉不便」。警方回覆《香港01》查詢稱，警方採取任何行動，均會按實際情況，依法處理。

競委會入稟告維修圍標集團 涉11屋苑包括大埔宏福苑 名單一覽

競爭事務委員會今日（25日）入稟競爭事務審裁處，向6間業務實體及12名人士展開法律程序，競委會指相關人士涉及一個樓宇維修工程圍標集團，於2022年4月至2023年9月，在至少11個屋苑及的維修工程招標期間，涉嫌從事違反《競爭條例》行為。涉案11個屋苑包括大埔宏福苑，11個屋苑名單及截至上周五（30日）的工程狀態一覽。

流拍！德福花園「五屍命案」凶宅開價230萬 4組客搶貴30萬未到價

曾發生發生轟動全港「五屍命案」的九龍灣德福花園凶宅，今日下午（25日）透過忠誠拍賣行進行拍賣，開價230萬元，惟最終僅搶高30萬元，未到底價被收回。拍賣會今日推出16項物業拍賣，現場座無虛席，錄逾50人出席拍賣會，一眾出席者延伸至門外。

自稱日本自衛隊員強闖中國大使館威脅殺人 中方提嚴正交涉

中國外交部發言人林劍3月24日說，3月24日上午，一名自稱為日本自衛隊現役官員的不法之徒翻牆強行闖入中國駐日本大使館，此人承認自身行為非法，威脅要以所謂「神」的名義殺死中國外交人員，中方對這一事件深感震驚。

伊朗戰爭｜特朗普疑似「卸膊」 指國防部長先提議攻打伊朗

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第26日之際，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）似乎正為膠著的局勢而煩惱。特朗普在一個公開場合談到伊朗戰事，並指是國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）第一個提出「我們行動吧」(let's do it）。