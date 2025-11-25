網傳彌敦道改用電子屏幕路牌 疑AI圖片 路政署：從沒安裝或試行
撰文：韋景全
出版：更新：
近日網上流傳相片，顯示彌敦道有路牌改為使用電子屏幕，有市民認為圖片是AI人工智能生成的虛假圖片。路政署回覆查詢表示，從沒在彌敦道安裝及使用電子屏幕街道名牌，亦沒計劃在彌敦道或其他路段試行或推行。
昨日（24日）在「全港店舖執笠結業消息關注組」Facebook專頁上，有人發布一張圖片，顯示彌敦道一個路牌改為用電子屏幕，展示路名及街道號碼，發文者問「全港將改用電子拼（屏）幕街道牌？？？？？」
有細心網民發現，圖片右下角有標誌，與Google開發的生成式AI聊天機器人Gemini標誌一樣，直指圖片屬AI生成的虛假圖片，並非真實存在。
路政署澄清指，過往及現時從沒有在彌敦道安裝及使用電子螢幕街道名牌，亦沒有計劃在彌敦道或其他路段試行或推行。署方又稱，昨日接獲相關查詢，其後隨即派員到彌敦道現場視察，並未發現所謂的「電子螢幕街道牌」。
港產AI「港話通」公測 實測韋斯活被炒不到3小時即成功回答人工智能｜逾200人出席華為雲論壇 張曼莉：大幅提升AI研發實力港大博士生論文涉AI引虛構文獻 校方：已按既定程序核查相關人士港大博士論文涉AI虛構文獻 刊論文期刊：「錯誤」不影響核心結論港大論文引虛構文獻 葉兆輝致歉：博士生用AI沒檢查 非誠信問題Google推出強化AI網絡防禦技術 與社聯合作培訓逾400名社福人員港大AI模型預測心腦血管疾病風險 三高患者10年內復發風險達七成