今日新聞8分鐘｜大埔宏福苑外牆棚架五級火｜野豬襲營地搶食

大埔宏福苑外牆棚架五級火 烈焰沖天多人被困求助

大埔宏福苑今日（26日）下午發生五級火警，火警最先是宏昌閣外牆棚架起火，一直向上蔓延全廈，之後再波及恩鄰多棟大廈。網上有影片可見，有多個單位被燒通頂，街坊圍觀紛紛嘆道：「無啦無啦無啦，慘啦慘啦慘啦，大鑊喇。」有竹棚燒毁後，碎屑從高處墮下，「冇啦咁樣燒」、「呯一聲呀聽到」。大廈內部不斷有白煙湧出，目擊者形容：「啲風咁乾燥，你睇吓啲煙圍住棟大廈，啲風Keep住吹，哎呀蔓延緊啦。」

石硤尾邨兩青年捱斬 一人全身多處受創一度昏迷 警員持盾戒備

求心｜東涌男教師受感染情況危急 仍未獲捐心 校長再籲伸援手

44歲東涌天主教學校任職中學部教師余肇熙（熙SIR）上月20日運動後心口疼痛後嚴重心臟衰竭，在深切治療部留醫至今，情況危殆。醫管局上周四（20日）呼籲市民踴躍支持器官捐贈，積極考慮捐出離世親人心臟。相隔6日，東涌天主教學校校長林志江今日（26日）表示，熙SIR目前情況仍然危急，受到感染，希望有善心人可以幫忙，救回熙SIR的生命，因他的生命能影響更多、有正能量的生命。

快遞騙案｜多人收雙12抽獎券 淘寶：非官方屬詐騙 設專案組跟進

內地近年頻現「快遞騙案」，騙徒於速遞包裹放入附有二維碼或網址的中獎卡，誘騙受害人完成刷單任務，最終騙走大額本金。該手法近日疑似「攻入香港」，至少3人於社交平台threads稱收到來歷不明、由元朗順豐站寄出的速遞包裹，載有一張印有「淘寶備戰雙12」優惠的抽獎劵，背後有二維碼，包裹內還有一塊面膜。

香港淘寶回覆《香港01》查詢指，該抽獎券「肯定並不是來自我們淘寶官方」，是第三方的詐騙行爲。香港淘寶已第一時間成立專案組，正在釐清問題，又強調不會向消費者寄送類似宣傳材料，呼籲市民提高警覺。

劉馬車火鍋店襲擊網紅葉子健 稱曾遭葉侵犯故要打他 判囚4月

案底累累外號「劉馬車」的網紅劉駿軒，早前涉衝入尖沙咀一火鍋店襲擊另一網紅葉子健，並指因葉在網上抹黑他。劉今（25日）於九龍城裁判法院承認襲擊葉，他求情時稱要揭露「真相」，指葉曾任他的補習老師並曾侵犯他，故他案發時忍不住鬧葉「禽獸」和打他。劉早前亦承認曾在天水圍Starbucks摸一女子大腿兩秒，裁判官莫子聰考慮兩案案情後，判劉入獄4個月。

馬鞍山昂平非指定營地變垃圾崗惹野豬 山友籲：自己垃圾自己帶走

馬鞍山昂平向來是行山及露營熱點。然而，上周末（22日）有行山人士發現該處一非官方露營地變垃圾崗，廚餘與包裝廢料散落遍地，嚴重破壞自然景觀。事件疑因有露營客沒妥善處理食物及垃圾，惹來野豬「覓食」。有山友於心不忍，獨自花時間清理，他表示希望大眾，特別是日益增多的遊客建立「自己垃圾自己帶走」，不要胡亂生火等基本郊野禮儀。

立法會選舉｜12.6起多項設施免費開放 陳國基：投唔投票都開放

【立法會選舉2025】距離12月7日立法會選舉2025尚有一星期多，政務司司長陳國基今日（26日）聯同政制及內地事務局局長曾國衞舉行記者會，正式公布有關2025年立法會換屆選舉期間向投票選民派發「心意謝卡」的安排。

陳國基表示，在12月7日投票日，市民投票後會獲得心意謝卡，心意謝卡由生成式AI設計，票面有選舉吉祥物「票箱寶寶」，感謝巿民投票，又寓意全社會一起努力，同創香港未來。至於投票前一日的12月6日，政府會舉辦「選舉繽紛日」，在全港各區舉辦多項活動，詳情會在今日稍後公布，其中亮點是晚上舉行大匯演，有藝人獻技，亦有魔術表演等。多個政府設施亦會免費開放，包括濕地公園、太空館、科學館、藝術館。

特朗普為重啟《火拼時速》向派拉蒙施壓 原因是成龍曾公開幫腔？

依據英媒《The Guardian》揭露，美國總統特朗普正密謀重啟由成龍及Chris Tucker主演的經典動作片《火拼時速》（Rush Hour）系列電影。報道更指出，開拍《火拼時速4》竟然成為特朗普總統任期內重點計劃之一，特朗普為此不惜親自向派拉蒙（Paramount）的最大股東艾利森（Larry Ellison）施壓，要求對方配合。據媒體分析，重啟原因是2016年當特朗普首次贏得大選後，成龍公開幫腔過特朗普。