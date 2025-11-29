今日新聞8分鐘｜宏福苑生還者剖白火劫｜李家超率官員默哀

宏福苑大火災｜居民重遇鄰居相擁慰問 憶逃生經過感幸運

大埔宏福苑五級大火奪去多條性命。經歷死裡逃生的居民，紛紛聚集在屋苑附近，他們互相擁抱、慰問，慶幸彼此平安無恙。

另外，她指，食環會安排專人處理殯葬事情，增加額外火化時段及多個骨灰龕位，政府會免費提供火化服務，以及多個骨灰龕位位置。

宏福苑大火｜濃煙圍困獲拉入屋暫避 夫婦謝鄰居無私拯救：好偉大

大埔宏福苑周三（26日）五級沖天大火，造成多人傷亡，至今仍然有200人失蹤。死傷枕藉，能夠逃出生天，特別是在火場中獲街坊無私協助，更加難能可貴。家住宏昌閣的周氏夫婦，火警期間火舌像「龍捲風」一樣席捲住所不同房間，廁所和廚房窗連環爆裂，夫婦逃出走廊卻又被困濃煙，九死一生，幸獲鄰居阿Will帶入對方住所暫避，更義無反顧讓他們先登上雲梯離開。周太盛讚阿Will「偉大」，感謝他的幫助；同時也感激消防、醫護及義工等等。

宏福苑火災｜李家超率官員默哀三分鐘 簽署弔唁冊向罹難者誌哀

大埔宏福苑火災造成最少128人死亡。港府今早（29日）在政府總部東翼前地舉行默哀儀式，並下半旗誌哀，悼念火災罹難者。行政長官李家超聯同主要官員、行政會議非官守議員出席，港澳辦分管日常工作的副主任徐啟方、另一名副主任農融，以及中聯辦主任周霽亦有出席。其後，他們在政府總部簽署弔唁冊，向罹難者誌哀。

宏福苑火災｜全港哀悼前赴晚宴 梁君彥：非慶祝活動、沒留下吃飯

大埔宏福苑火災造成多人死傷，特區政府昨日（11月28日）宣布由今日起一連三日全港哀悼死難者。立法會主席梁君彥昨晚（28日）出席前高級公務員協會晚宴，他今日（29日）解釋指，出席只是支持協會，並無留下吃飯；昨晚活動並非公開，亦並非慶祝，經過慎重考慮出席，有尊重政府指引。

宏福苑火災｜警報系統長關、工人吸煙 前保安主任揭屢上報無果

大埔宏福苑發生的五級奪命火，造成多人死傷，包括一名消防員不幸殉職。屋苑起火後，不少居民表示屋苑火警鐘沒有響起；大維修工人常在棚架上吸煙，質疑是肇禍原因之一。

宏福苑前保安主任黃先生接受《香港01》訪問表示，入職首天已發現屋苑的火警系統被關閉，多次向公司上報做法違規，但不獲受理跟進。他曾多次目睹維修工人使用後門的走火通道出入，估計物管公司為了方便他們而關閉系統。黃先生說，在屋苑任職約兩星期便辭職，期間每日接獲逾10宗居民投訴，當中，幾乎有數宗是涉及工人吸煙問題，他勸籲工人後，只被敷衍回應，情況未見改善。

宏福苑火災｜廉署就大維修涉貪拘8人 包括顧問董事、分判商夫婦

大埔宏福苑五級火災死傷枕藉，同時曝露屋苑大維修問題。除警方以涉嫌「誤殺」拘捕建築工程公司3名負責人，廉政公署昨（27日）亦成立專案小組，就大維修工程可能涉貪展開調查，今日拘捕工程顧問公司「鴻毅建築師」涉案人士，押解他們至九龍灣福康工業大廈7樓辦公室搜證。

廉政公署發新聞稿表示，就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污成立專案小組，並展開全面調查，今日（28日）在多區先後拘捕8名人士，包括工程顧問、棚架工程分判商及中間人。被捕人士為7男1女（40至63歲），其中4人分別為宏福苑大維修工程顧問公司的兩名董事，以及兩名負責監督有關工程的項目經理；另外3人為棚架工程分判商，包括一對夫婦東主；餘下一人為中間人。

廉署人員今日亦到13個處所執行搜查令，包括搜查涉事工程顧問公司及棚架工程分判商的辦公室及被捕人的住所，檢獲相關工程文件及銀行紀錄。有關調查仍在進行，所有被捕人士現正被廉署扣查。