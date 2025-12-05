今日新聞8分鐘｜地產商會討論地盤禁煙｜屯門童黨疑縱火燒單車

宏福苑火災．有片｜黑貓「小黑仔」獲救 災後9日與主人奇蹟團聚

警方災難遇害者辨認組（DVIU）接獲愛協轉介市民求助後，昨日（4日）動員104名人員，全面搜索為可能受困的生還動物，尋回兩隻貓、4隻龜、1隻蜥蜴及80多條寵物魚。

其中一隻黑貓「小黑仔」於火災後第九日奇蹟生還，送到愛協灣仔中心檢查，並且與主人團聚，而「小黑仔」正正是主人8年前在愛協領養的愛貓。

宏福苑大火災｜嘆過渡房屋生活逼人 范小姐念街坊情 盼原區安置

一場五級大火奪去百多人性命，摧毀宏福苑數以千計家庭的安樂窩，有居民風塵撲撲視察臨時居所。住宏建閣的范小姐，本周四（4日）到啟德啟福居視察新環境，得悉部分臨時房屋已經滿額需要排候補；而一同參觀「示範單位」的七旬老夫婦連日奔波，他們準備明日（6日）再往洪水橋樂翹樓了解，希望可以安定下來，甚至終老。

與老夫婦不一樣，范小姐與10歲兒子心繫宏福苑，現時可能要從483呎單位搬入130呎臨時房屋暫住，確實不捨；兩母子希望日後可以原址重建。說起大埔街坊之情，不禁潸然淚下。

宏福苑大火｜地產建設商會周五商地盤禁煙 短片見地盤警告即炒魷

大埔宏福苑五級火，有居民指大維修工程期間，多次有工人在地盤吸煙。有地產發展商近日列出告示，警告工人切勿攜帶煙包進入地盤，否則罰款5,000元，並「立即趕出地盤，永不錄用」。地產建設商會執委會主席梁志堅今日（4日）表示，商會最快明天（5日，星期五）開會，討論是否在地盤全面禁煙。

宏福苑火災｜組織：罹難9印傭均為家庭支柱 盼兩地協商殯葬安排

大埔宏福苑五級大火災，傷亡慘重，死傷者亦包括多名外傭。印尼移工協會創辦人兼國際移工聯盟主席Eni接受《香港01》訪問時指，已在印尼當地陸續聯絡9名離世印傭的家屬，9名死者均為家庭之柱，遺下尚在就學的年幼子女或年邁父母。

一時失去摯親及經濟支柱，家屬大受打擊，對未來感到徬徨。Eni促請兩地政府盡快協定移送遺體的安排，協助家屬來港認屍，以早日回家鄉舉行殯葬。至於仍在港的外傭，部分失去僱主，居所、 身分證明文件、護照、甚至個人衣物，現時靠本地外傭網絡支援，Eni希望政府減少行政程序，協助重新申請護照及安置她們。

有片︱屯門3童黨疑縱火燒單車 逃離前爆粗高呼︰X！愈燒愈大

屯門發生縱火案。警方接報指，今日（5日）凌晨零時許，屯門藍地交匯處10號屯門單車匯合中心外有單車冒煙起火，消防接報到場撲熄火勢，初步相信起火原因有可疑，列作「縱火」處理，警方經調查後相信數名少年和案件有關，正追查眾人下落。

PTU高級督察南丫島參與飛虎隊遴選 跳水不適失知覺開腦命危

南丫島有警員受傷。消息稱，31歲男事主是一名高級督察，目前是機動部隊（PTU）總部教官，服務警隊大約9年，近日希望投考警方特別任務連（SDU，俗稱飛虎隊），本周四（4日）約中午12時，他在南丫島對開海面進行進階遴選測試時跳水，完成跳水後感到不適，失去知覺，送院進行開腦手術。

張栢芝高院案作供 買世紀大廈單位急需4千萬 找圈內人幫忙不果

藝人張栢芝被前經理人追逾千萬案續審，張栢芝今（5日）在高等法院作供，張稱他與本案原告余毓興談合約前，已有13年演出經驗，明白簽經理人合約，要考慮的不是金錢，而是誠信，若好的會當他是家人。她指在中國星時已任她助理的周靜儀(Emily)，後來亦跟她一同離開中國星，繼續幫她工作及處理大小事務，包括接洽工作。