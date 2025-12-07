今日新聞8分鐘｜執紙皮婦遭定滑輪擊中｜老漢涉「通風報信」被捕

葵涌葵盛圍垃圾車落斜失控 連撼巴士的士釀12傷 司機涉危駕被捕

葵涌發生交通意外。今日（6日）下午近3時，警方接獲一名巴士司機報案指，其巴士與垃圾車及的士於葵盛圍298號相撞。救援人員趕至，初步發現12人受傷。據知受傷女途人（62歲）和其中一名巴士乘客即場接受治理後拒絕送院；3車司機（45至56歲）和巴士另外7名受傷乘客（22至89歲），則分別送往仁濟醫院和瑪嘉烈醫院救治。

現場消息指，事發時巴士及的士沿葵盛圍上斜，垃圾車則落斜。途至葵盛電話機房對開時，垃圾車疑轉左彎期間失控越線，右車身擦過巴士，再撞向的士，的士「打白鴿轉」停於路中，垃圾車則挨鐵欄停於逆線。經初步調查，3車司機的酒精測試均為零度，而姓鄭（52歲）垃圾車男司機則涉嫌危險駕駛被捕，現正被扣留調查。

有片｜富景花園商場平台起火 送貨員救熄 街坊：警鐘熄火後先響

小西灣發生火警。今日（6日）下午1時49分，警方接獲富景花園商場一店舖負責人報案，指懷疑有雜物紙皮起火。消防接報趕至，火勢已被送貨員自行救熄。火警中，無人受傷亦毋須疏散。消防及警方調查起火原因。

網上影片可見，起火位置為1樓平台，一個貨架及旁邊位置起火，火光熊熊，有濃煙席捲半空。影片中見到火光時，不覺有警鐘響聲；其後另一影片見到現場只餘白煙，則聽到有警鐘聲。片中傳出一把女聲高呼：「乜唔響警鐘嘅？」，亦有人稱「熄咗（火）先響！」。據了解，現場的火警鐘需要手動啟動，並非自動響鬧，消防人員到場時，火警鐘已啟動，事後檢查亦證實警鐘系統運作正常。

宏福苑大火｜廣福休憩處悼念區今晚23:59關閉 物資轉交不同機構

大埔宏福苑11月26日大火災，造成大量傷亡，有熱心市民持續前往廣福休憩處悼念遇難者。有義工昨日（6日）宣布，今日（7日）晚上11時59分「會正式關閉花壇及留言亭」，並將物資派發給不同機構，「希望大家可以好好休息，釋放壓力，願平安安全，一切安好」。

銅鑼灣天降定滑輪 51歲執紙皮婦遭擊傷命危 大判二判共兩男被捕

銅鑼灣發生高空墮物傷人案。前日（5日）一名51歲彭姓女子在渣甸街和怡和街之間後巷執紙皮時，被高處墮下的定滑輪擊中，頭部受傷昏迷不醒，被送往瑪麗醫院接受搶救。據悉，彭女在事件中頭骨骨裂，情況危殆，目前在深切治療部留醫。

女傷者的63歲胞姊報案昨早（6日）9時許就事件報案，案件中沒有其他目擊者，警方經調查後，拘捕兩名工程負責人；據了解，他們分別是大判和二判。

警國安處拘71歲漢 涉煽動及就國安案助查後公開內容「通風報信」

警務處國安處以涉嫌煽動拘捕一人。國安處總警司李桂華今日（6日）晚上見記者交代案情，《香港01》現場直播。李桂華指，被捕人為一名71歲本地男子，涉嫌違反《維護國家安全條例》第88條「不得妨害調查危害國家安全的罪行」，以及第24條「煽動意圖罪」。他涉於12月2日就國安案件到旺角警署協助調查後，翌日公開相關內容；以及就大埔宏福苑大火，發布煽動仇恨中央政府及特區政府的內容。警方表示，案件首次引用《維護國家安全條例》第88條作出拘捕，並認為相關「非法披露」行為已達致向其他涉案者通風報信的效果。

立法會選舉｜李家超籲投票「守護災民」 承諾追責「我係心急人」

立法會選舉今日（7日）投票，行政長官李家超與夫人林麗嬋早上到高主教書院票站投票，展示已投票選民獲派發的心意謝卡。首小時投票率1.65%，他呼籲選民投票，形容是代表推動改革、守護災民、凝聚力量共同前行的一票。

被問到為宏福苑火災事件設立的獨立委員會，在他任期結束前會否完成工作，李家超表示已經與終審法院首席法官張舉能討論主持委員會的法官人選，形容自己「一向都是心急人，會盡快商討，有決定就會公佈」，亦不會等所有結果出來，會逐步跟進。

立法會選舉｜宏福苑居民冀議員助「攞返間屋」 有市民盼公正問責

【立法會選舉2025】立法會換屆選舉今日（7日）舉行，投票時間較以往提早1小時、在早上7時30分開始。受大埔火災影響，宏福苑居民所屬票站改至運頭塘邨香港教師會李興貴中學，有人乘坐政府穿梭巴士到場投票。

有居民希望新一屆議員協助他們「攞返間屋」，亦有人從啟德過渡房屋「跨區」投票，稱火災未有影響投票意欲。有大埔選民則認為受火災影響，今屆選舉氣氛「少咗啲、無咁熱鬧」。選擇不投票的市民表示本身投票意欲不高，又指宏福苑火災後她感到失望，希望當局公正調查及向涉案人士問責。

男子腿綁49支雪茄闖關 走路姿勢異常西九龍站被查

一名男子腿綁49支雪茄，經高鐵西九龍站過關時，因走路姿勢異常被查。

浣熊「洗劫」美國酒舖 店內一片凌亂 疑醉倒廁所「大字形昏睡」

美國維珍尼亞州一家酒類專賣店日前遭浣熊闖入，大量商品被這隻不速之客「洗劫」，導致店內一片凌亂。動物管理部門官員抵達現場發現，這隻浣熊竟然疑似「醉倒」，趴在廁所中呼呼大睡。相關照片被上傳社群媒體，引發網友熱議。