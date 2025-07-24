南丫海難死因｜專家指拆水密門可省保養成本　但安全而言說不通

撰文：陳曉欣
出版：更新：

南丫海難死因研訊今（24日）踏入第43日研訊，水警延聘的船舶專家繼續作供，他在家屬律師提問下稱，拆除水密門可節省成本與保養成本，但若船隻受損，船隻保持浮力的能力會下降，就安全而言是說不通的。他又認為，移除水密門需要考慮破艙穩性數據是否達標，不能只考慮「船總長度一成」規例。

研訊已傳召所有證人，案件押後到9月18日繼續，待各方口頭補充書面陳詞。

南丫海難・專頁

經過43天的聆訊，已傳召所有證人，跟「南丫四號」製成的模型亦運離法院。(陳曉欣攝)
船舶專家Anthony York認為，「南丫四號」拆掉水密門可節省保養成本，就安全而言卻說不通。(陳曉欣攝)

內或外其中一塊圍板須達300毫米

水警聘請的英國船舶工程專家Anthony York今繼續作供，就「南丫四號」的圍板議題作供。York指，根據「藍書」要求，甲板水雨密圍板的高度須達9寸（約228毫米），較海事處在「南」在總佈置圖上備註的建議300毫米為低。而本案中，「南」的內部圍板（interior coaming）只有190毫米，York同意「藍書」規例是由《國際船舶載重線公約》演變而成，本港海域較外國海域平靜，所以要求亦較寬鬆。York認為，只要外部圍板或內部圍板其中之一的高度達300毫米，便符合處方規例，如果船廠後期沒採納處方建議，亦應知會處方。

內部圍板在事故中未起保護作用

York稱內部圍板可起額外的保護作用，防止海水即時灌入船艙。海事處代表律師羅蔚山稱，參照另一專家Martin Renilson的報告，Renilson接納專家Armstrong的分析，即當「南丫四號」被撞穿船艙後，海水由破洞湧入船艙，令船尾傾斜直插海床，當時內部圍板仍高於水面。羅蔚山指，內部圍板在事故中沒有保護作用，因為海水並無浸到海員艙。York表示認同。

拆除水密門可省安裝和保養成本

代表家屬的大律師譚俊傑問及，移除水密門有何好處？York指可節省安裝和保養成本，惟保留水密門可以令船隻受損後仍保持浮力，在安全層面而言，移除水密門說不通。York另提到，移除水密門需要考慮破艙穩性數據是否達標，不能只考慮「船總長度一成」規例來決定移除水密門。

港燈船隻「南丫四號」在2012年10月1日沉沒，釀39死，2025年召開死因研訊。(Getty Images)
南丫海難死因在西九龍法院進研訊。(資料圖片)

39名遇難者：區曉霖、鄔寶甜、張月媚、許嘉偉、李瑞蘭、郭亮瑩、蘇貴媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、張頌軒、徐蓮好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁頌彩、Ie Hwie Wendy 、黃麗珍、黎翠玉、徐志偉、陳敏盈、陳榮基、鄭燕蘭、劉靜嵐、梁家杰、李詠梅、甄子祈、古文昌、趙少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉靈、林嘉敏、劉文麗、陳巧鑾、鄭先鑫、何黃佩蘭、徐凱盈。

本次研訊共7名難屬參與，他們由大律師譚俊傑和李峰琦代表，其中2名家屬趙炳全及梁家杰的姐夫列席。研訊的利害關係方包括海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司、建造兩艘船的財利船廠及香港電燈有限公司。

案件編號：CCDI-1075-1113/2012

專家證供

南丫海難死因｜船舶專家指若有水密門　下沉必較慢及更多時間救人南丫海難死因｜專家指雷達不能取代瞭望員　肉眼更能觀察海面狀況南丫海難死因｜船長需兼顧雷達有負擔　專家認為另安排瞭望員更好南丫海難死因｜專家指改動水密門屬重大變動　並非隨便的事南丫海難死因｜船廠與驗船官均同時疏忽　海事處專家形容不可思議南丫海難死因｜家屬專家指若有水密門未必會沉　乘客很大機會存活南丫海難死因｜化驗師指海泰號有否鋼板　對南丫四號損毀分別不大南丫海難死因｜專家指若發現尾艙有通道口　海事處等應響警號

海泰號

南丫海難死因｜海泰號獲豁船速限制　海事主任稱仍需保持安全航行南丫海難死因｜港九小輪船員返雙更需上班24小時　董事指制度有效

南丫四號的結構與檢查

南丫海難死因　驗船督察信前同事判斷無起疑　檢驗水密艙壁靠目測南丫海難死因｜督察1995年曾建議圍板高度　海難後始知短了三分一南丫海難死因｜過往督察跟師傅學驗船　指甲板下水密裝置毋須檢查南丫海難死因｜簽發驗船證的主任稱驗水密門是常識　信同事有檢查南丫海難死因｜驗船主任指船廠無依圖則造船　同事見狀未必會提出南丫海難死因｜驗船主任稱不識涉案驗船規例　律師指與前說法不同南丫海難死因｜驗船督察指驗新船只看未完成項目　重新檢驗無可能南丫海難死因｜船艙督察1998年曾入艙檢查　但稱不知邊個打邊個艙南丫海難死因｜驗船督察稱慣從甲板落艙　故無發現是否無裝水密門南丫海難死因｜驗船督察看情況驗水密裝置　問何種情況答：唔知㗎南丫海難死因｜前助理處長認僅對比歷年報告無重新計算　否認失職南丫海難死因｜驗船督察認最後覆檢同事未列水密門為未完成項目南丫海難死因｜7度驗船未報無水密門　前副處長：督察警覺性不高南丫海難死因｜前助理處長蘇平治指沒建水密門　船東港燈亦有責任

船廠高層稱早已敲定不裝水密門

南丫海難死因｜船公司董事談未建水密門：唔係無做係無需要做南丫海難死因｜船廠董事推翻2013年說法　建船時已敲定不裝水密門南丫海難死因｜同事無複計穩性無問題　船廠董事指海事處會審計南丫海難死因｜船廠董事重召作供　當時認為打通兩艙可不建水密門

製圖及驗船數據早有出入

南丫海難死因｜工程經理認同事有誤　船廠一直以錯誤資料計算穩性南丫海難死因｜「南丫四號」圖則有出入　證人指海事處少帶圖驗船南丫海難死因｜繪圖員指西班牙上司審批數據　上司卻稱當時已離職

倖存者憶述意外情況

南丫海難死因｜倖存者稱趕不及穿救生衣　母與子女失散後永別南丫海難死因｜海泰號猛撞船員未答發生何事　乘客回家方知曾撞船南丫海難死因｜倖存者墮海求生仍不忘救人　憶與亡姊最後交集哽咽南丫海難死因｜被問撞船後為何即駛離　海泰號船員：我可以唔答嘛
南丫海難
南丫海難死因研訊
死因庭
法庭