南丫海難死因｜船舶專家指若有水密門　下沉必較慢及更多時間救人

南丫海難死因研訊今（23日）續審，續傳召專家證人作供。英國船舶工程專家Anthony York稱，「南丫四號」在2005年加8.25噸壓載物後，依其計算，認為海事處不應批准報告，但他補充他並不熟悉本地規定。他認為解決方法是安裝水密門，這樣船隻即使被撞，亦不會迅速下沉。事發時船內有3艙同時入水，並在118秒內沉沒。專家認為若有水密門，下沉速度一定較慢，救援人員亦有更多時間救人。



南丫海難・專頁

船舶專家Anthony York認為，「南丫四號」若有裝水密門，即使被撞亦不會即沉，亦有更多時間救人。(陳曉欣攝)

專家證人Anthony York 曾親身上被撞後的「南丫四號」了解情況。(Getty Images)

港燈船隻「南丫四號」在2012年10月1日被撞後3個船艙同時入水，在118秒內沉沒。(Getty Images)

死因庭今傳召水警聘請的英國船舶工程專家Anthony York，就「南丫四號」的抗沉數據及水密門等議題作供，York 在海難後曾進入「南丫四號」的殘骸檢查。

2005年加壓載物後獲處方批准

日前證供提到財利船廠2005年應船東港燈要求，升高船底的8.25噸鉛壓載物，財利為此向海事處提交新一份穩性報告，並以船尾兩艙是獨立艙室及「一艙進水不沉」作為計算破艙穩性的基礎，報告獲處方批准。

專家認為海事處不應批准報告

針對穩性報告沒反映舵機房和油箱房不是水密艙的現實，York指兩艙破損時海水會湧入兩艙，若正確地把兩艙視作一艙計算，根據York使用船舶工程模型NAPA重新運算的結果顯示，即使船隻的釐定穩心高度（GM）維持正數，乾舷和限界線仍會被淹沒，海事處不會批准該穩性報告。

安裝水密門已能解決情況

被問到解決方法時，York表示最簡單的方法是安裝水密門，從而令乾舷和限界線的數值變成正數。

海事處的代表其後提醒，根據「船總長度一成」規例，無論有無安裝水密門，計算穩性時仍需要將船尾兩艙視作一艙，乾舷和限界線同樣會被淹沒，處方仍然不會批准報告。York表示同意，補充他不熟悉本港的規例。

撞船時3艙同時入水

「南丫四號」被「海泰號」撞穿輪機房和油箱房，由於毗連油箱房的舵機房之間沒有水密門，導致3艙同時入水，船尾在短短118秒內直插海床。

若有水密門不會入水即沉

死因研訊主任李希哲問專家，若「南」的尾艙安裝了水密門，下沉速度或會否以小時計，York指如果「南」有安裝水密門，被撞穿後仍然能浮起，即使下沉亦一定會比118秒長得多，能讓救援人員爭取時間救人。

代表家屬的大律師譚俊傑指，如果閱讀「南」的所有圖則，並參閱「藍書」指引，可知圖則顯示的通道口位置需要安裝水密門。York認同說法。

南丫海難死因在西九龍法院進研訊。(資料圖片)

39名遇難者：區曉霖、鄔寶甜、張月媚、許嘉偉、李瑞蘭、郭亮瑩、蘇貴媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、張頌軒、徐蓮好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁頌彩、Ie Hwie Wendy 、黃麗珍、黎翠玉、徐志偉、陳敏盈、陳榮基、鄭燕蘭、劉靜嵐、梁家杰、李詠梅、甄子祈、古文昌、趙少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉靈、林嘉敏、劉文麗、陳巧鑾、鄭先鑫、何黃佩蘭、徐凱盈。

本次研訊共7名難屬參與，他們由大律師譚俊傑和李峰琦代表，其中2名家屬趙炳全及梁家杰的姐夫列席。研訊的利害關係方包括海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司、建造兩艘船的財利船廠及香港電燈有限公司。

案件編號：CCDI-1075-1113/2012

海泰號

南丫四號的結構與檢查

船廠高層稱早已敲定不裝水密門

製圖及驗船數據早有出入

倖存者憶述意外情況