大埔大火｜陳克勤指重建涉公帑應謹慎　倡政府兩周內提安置方案

大埔宏福苑11月26日發生五級奪命大火，造成至少16多人喪生；8幢樓宇中，有7幢均遭燒燬，社會關注如何安置災民。民建聯主席陳克勤今日（11日）表示，已向政府提出五個方案，包括原址或覓地重建宏福苑、以「一換一」方式抽居屋等，強調所有方案都要以災民意願為先。他又指，重建或涉及公帑，需小心處理，又提倡政府應在一至兩星期內提出方案讓災民考慮，同時令他們安心。



2025年12月5日，大埔宏福苑大火災後，可看到燒焦的走火後樓梯，有密封窗被改成開洞的木窗。（翁鈺輝攝）

陳克勤在港台節目《千禧年代》表示，就大埔宏福苑五級火災，他們已向政府提出方案，其中包括重建。他指重建方案有5個選擇，一是原址重建；其次是廣福公園，距離宏福苑僅一街之隔，相信居民感受較好，交通配套也方便；第三是富蝶邨第三期，已完成地基建設，但限制是只可提供約1,000伙單位；最後是富善邨工業區附近，該區域較大、土地亦已平整，但位置偏遠，而且附近有工業，重建時樓高會有限制。

民建聯主席陳克勤。（資料圖片/夏家朗攝）

他又指，重建所需時間較長，建議政府考慮提供簡約公屋予災民，居住約兩至三年。陳克勤說，他們共向政府提出五個方案，除重建外，災民亦可選擇將業權賣給房協，換取居屋。

針對居屋問題，陳克勤指，災民仍需排隊抽居屋，抽到後才「一換一」與房協作業權交換。此外，亦有針對租戶的方案，會為他們提供一筆現金援助，讓他們到其他地區租屋。他強調，任何方案都應以災民的實際情況為本，配合災民的意願。

宏福苑五級火令大批居民痛失家園。（資料圖片）

重建費用宜優先使用捐款和火險費用

陳克勤續說，政府十分願意考慮他們的建議，強調政府應盡快展開諮詢，做好救災工作後，應立即著手思考安置問題。他指政府最理想做法是在一到兩星期內提供初步安置構思，讓災民考慮同時使他們安心。

至於重建所需費用，陳克勤指重建或涉及公帑，政府需小心謹慎處理，宜應優先使用捐款和火險費用，然後再考慮其他資金來源。他又對利用災難，企圖趁低收購宏福苑業權的人士表達強烈不滿，認為有關行為非常可恥，呼籲執法部門嚴懲。

大埔宏福苑火災傷亡慘重，圖為12月9日現場情況。（左朗星攝）

重建須考慮社區整體設施、居民意見

香港樓宇安全學會會長何鉅業在同一節目上指，現時專業和技術人員難評估宏福苑受火災影響的樓宇，估計火災最初發生的樓宇受損最嚴重，但其他單位個別也可能受嚴重影響。他認為，受災最嚴重的樓宇結構上受到重大影響，但需視乎是否影響到主結構、及其屬高、低層而判斷受影響程度。

就重建的提議，他認為對嚴重受損的樓宇來說，經濟效益不高。何鉅業又說，安置需要靈活性，重建並不一定是惟一選擇，亦不一定要原址重建，因為居民對火災感受甚深，重建也需考慮到社區的整體設施。有意見提出利用鄰近大埔工業邨的土地重建，何鉅業認為需考慮該處作為工業過渡區，是否適合開發為高密度住宅的。

宏福苑沖天大火令數以千計家庭痛失致親、流離失所。（資料圖片）

稱房委會負責重建最適合

被問到預計重建時長，他指出，一般樓宇建設的周期需要四年以上，包括設計、打地基等。此外還需考慮交通配套、排污和噪音等城市規劃因素。他又提到，重建成本約每平方尺3,000元至4,000元，總建設成本需要考慮到室內裝修。

何鉅業認為，今次火災政府出手是無可厚非，但由誰負責重建項目則有待考慮，如市建局現時面臨財政困難，未必是最佳選擇，房協則工作量頗大，房委會或為最合適。他強調，最重要的是業主的意願，但認為達成共識難度較高。他認為現階段應聆聽所有居民意見，照顧他們心理所需，才會有好結果，暫不宜討論需取得多少百分比業主同意以安排重建等問題。