有人擬買宏福苑單位圖利　卓永興：補助和安置按居住時間判斷發放

大埔宏福苑火災後，政府提供各項補助金支援，近日有神秘人擬買入單位圖利。政務司副司長卓永興今早（11日）表示，目前補助計劃會審視申領人在11月26日是否宏福苑居民，日後長遠和居住安排，則由財政司副司長黃偉綸負責研究，但相信屆時也會考慮居住的時間點。他表示，各項補助金均會經「一戶一社工」制度發放，當中包括身份核實程序，相信出現訛騙機會可能性甚低。



大埔宏福苑大火，繼續有工程車到場夾走棚架竹枝等。（翁鈺輝攝）

業主可獲10萬補助 單位自住亦可領取

卓永興在商台節目《在晴朗的一天出發》中說，早前政府已向每戶受影響家庭發放十萬元生活津貼，這筆津貼是為居住在宏福苑的所有住戶提供，考慮到許多業主依賴出租宏福苑單位作為主要收入來源以維持生活，同時早前大廈在維修過程中也花費了一筆開支，因此如他們自住在宏福苑，將會前後收到兩筆各10萬元款項。

政務司副司長卓永興。（資料圖片/梁鵬威攝）

他表示，當局將在土地註冊處核實業主資料，預計在一至兩日內可陸續發放補助金。「援助基金」目前已收到約31億元的外界捐款，加上政府3億元的啟動資金，總額約為34億元。卓永興指出，基金對居民的援助是持續性的，涵蓋中長期支援，並無時間限制，援助範圍包括房屋需求及其他相關用途。

針對基金是否可以用於重建，卓永興表示不排除任何可能性。目前由財政司副司長黃偉綸領導的小組正在研究重建安置問題。

各補助會審視申領人火災日是否為居民

至於有騙徒盜取災民身份領援助，《香港01》亦曾報道，有人企圖低價收購宏福苑業權等，被問到會否在申領補助上「劃線」，在火災後購入單位的人士不獲援助，卓永興表示，現時各項補助金均會經「一戶一社工」制度發放，當中已有身份核實程序，相信出現訛騙機會可能性甚低。

他指，市面流傳有人想購置宏福苑單位圖利，目前補助計劃會審視申領人在11月26日是否宏福苑居民，日後長遠和居住安排，由黃偉綸負責研究，但相信屆時也會考慮居住的時間點。