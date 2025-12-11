今日新聞8分鐘｜督察選飛虎隊跳水亡｜港男北海道撞車致日男重傷

中環歷山大廈女子商場廁所內早產分娩 母子平安送院

今日（11日）中午12時51分，警方接獲巿民報案，指一名女子在中環德輔道中歷山大廈2樓的商場廁所內分娩，誕下嬰兒一度不省人事。救援人員到場先後將男嬰和產婦送往瑪麗醫院，據悉二人狀況無恙。

林哲玄批建築業爛透 甯漢豪：僅個別害群之馬 各行各業亦曾造假

繼棚網檢驗證明被揭造假後，瑪嘉烈醫院擴建工程亦有分判商懷疑偽造監測震動儀的校正證明，醫療衞生界立法會議員林哲玄批評香港的建築業「爛到不可再爛」。發展局局長甯漢豪今日（11日）表示絕對不同意建業是「差勁」，稱文件造假個案在各行各業都曾發生。她承認業內的確有個別人士不守規矩，稱他們是害群之馬，不應「一竹篙打一船人」。

建造業近年醜聞不斷，「害群之馬」是否太多？甯漢豪說「我哋唔會講個數量」，認為需要反思制度是否「有空子」，「畀到呢啲害群之馬走到呢啲罅隙」。

PTU高級督察南丫島參與飛虎隊遴選 跳水後失知覺 留醫6日不治

上周四（4日）約中午12時，一名31歲機動部隊（PTU）總部教官兼高級督察，在南丫島對開海面進行警方特別任務連（SDU，俗稱飛虎隊）進階遴選測試時跳水，完成跳水後感到不適，失去知覺，送院進行開腦手術，情況危殆，留醫6日最終不治。

警務處處長周一鳴本周三（10日）晚上前往瑪嘉烈醫院了解，事後向傳媒表示，「好遺憾好傷痛，警隊失去一位同事」，事發上周四（4日）大約中午12時，飛虎隊進行進階遴選期間，其中一位31歲黃姓男考生跳水後失去知覺，飛虎隊醫療隊即場進行急救，之後送往瑪嘉烈醫院進行急救和腦部手術，本周三晚上較早前在親友和同袍的陪同下「走過最後一程」。

周指出，該名同袍2016年加入警隊，2021年晉升為高級督察，形容對方「年青有為、好有毅力、表現優越」，對事件感到痛心，警隊將會向其家人提供一切適切協助和支援。

46歲港男北海道自駕遊越線撞車 令日本司機受傷 涉過失駕駛被捕

有港人在日本北海道發生交通意外。昨日（10日）下午，一名46歲香港男子在北海道共和町自駕遊期間，疑因路面結冰失控越過對面行車線，與迎頭一輛私家車相撞，令一名日本男司機重傷，胸骨及手部骨折。涉事港男當場被日本警方以涉嫌「過失駕駛致傷」罪拘捕。

入境處回覆《香港01》查詢時表示，在接獲相關求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐札幌總領事館了解情況，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。

立法會選舉｜新舊議員上「雞精班」學運作 劍后江旻憓興奮揮手

立法會換屆選舉完結，當選四日就要到立法會上「雞精班」，到會議室學習運作，包括出席答問會時的秩序和舉止，聽秘書長講解議員職權及相關法例。候任旅遊界立法會議員「微笑劍后」江旻憓興奮向傳媒揮手，一眾新議員也表現雀躍，相當留心聽取講解。

汕頭住宅大火12死 知情者：四代同堂遇難 已排除刑事｜有片

12月9日晚，廣東汕頭市有住宅起火。截至12月10日11時57分，死亡人數升至12人。廣東省政府已經成立調查組徹查火災事故原因。

內地傳媒引述知情者稱，遇難者為一家人，四代同堂，本次火災已排除刑事案件。

日本周三與美國在日本海舉行聯合軍事演習 美軍B-52轟炸機參與

日本防衛省12月11日表示，因應日本周邊安全環境日益嚴峻，日本自衛隊與美國軍方周三在日本海舉行了聯合軍事演習。

壽司郎上海開幕迫爆需等14小時 預約排滿一個月後 吞拿魚獲大讚

日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論，引發中日關係緊張，中國對日本發布「旅遊警示」，日本藝人在中國的相關活動也陸續遭到取消。不過，這股抵制氛圍似乎未影響餐飲市場。日本「FOOD & LIFE Companies」旗下連鎖迴轉壽司品牌「壽司郎」，2間上海分店於昨日（6日）盛大開幕，吸引大批民眾捧場，候位時間最長甚至高達14小時。

有片｜重慶私家車違規掉頭迎面撞裝甲車 網民侃：屬於碰瓷坦克了

重慶有私家車違規掉頭時，迎面撞上一輛正常直行的裝甲車，更殃及路邊其他車輛。經交警部門認定，私家車司機因掉頭未讓直行車輛，需承擔全部責任。