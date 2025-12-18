錦田打醮｜錦田鄉酬恩建醮時間表　10年一度　今明最後　交通攻略

錦田打醮｜錦田鄉酬恩建醮｜元朗錦田鄉十年一屆的酬恩建醮一連七天舉辦，今（18日）、明（19日）來到最後兩天，錦田一片空地中由3萬支竹搭建、佔地逾4萬平方呎，高逾30米（約5層樓高）的戲棚日前已獲《健力士世界紀錄》(Guinness World Records)認證為「全球最大臨時竹構祭壇」（Largest bamboo structure altar (temporary)）。醮會的最後一晚、即今晚（醮會明日下午結束），鄉民會抬起「大士王」（鬼王）圍繞全鄉巡遊，趕走鬼魅。即看錦田鄉酬恩建醮時間表（日程表）及交通。



「錦田鄉酬恩建醮」醮棚佔地42,600平方呎，高度超過30米，由17位師傅耗時兩個月、用上三萬支竹材建成。（資料圖片/楊凱力攝）

錦田打醮地點在哪？

．錦田醮場（水頭村周王二公書院前）

錦田打醮有時間表嗎？錦田打醮展覽開放時間是什麼？

．日期：2025年12月13日至19日 ( 農曆十月廿四至三十 )

．錦田鄉打醮展覽時間：12月13至19日（11am-7pm）

2025年12月18日 農曆十月廿九日 (星期四)

早上06:00 | 觀音經

早上07:00 | 早朝旛

早上09:30 | 太乙懺

中午12:00 | 午朝旛

下午01:30 | 赫書、水燈、放生

下午05:00 | 晚朝旛

晚上07:00 | 大士出巡

晚上09:00 | 祭大幽

2025年12月19日 農曆十月三十日 (星期五)

早上08:00 | 酬神供天

上午10:00 | 送壇神、化榜

下午01:30 | 行符

錦田鄉酬恩建醮日程表。

錦田打醮點去？

．港鐵

乘搭港鐵至 「錦上路站」，從B出口出站，步行約15-20分鐘即可到達水頭村周王二公書院。

．巴士

以下巴士路線途經 「錦上路站」 或 「水頭村」 附近：

64K（大埔墟站 ↔ 元朗西）：於「蒙養小學」站下車 ( 水頭村附近 )，步行約 3-5分鐘。77K（上水 ↔ 元朗）：同樣於「蒙養小學」站下車 ( 水頭村附近 )。

．小巴

專線小巴 601（元朗泰衡街 ↔ 錦田）：途經錦田公路，可於水頭村附近下車

錦田鄉酬恩建醮由來是什麼？

．錦田鄉酬恩建醮是香港歷史最悠久的太平清醮之一，據說300多年前，清朝兩廣總督周有德和王來任協助沿海居民復界及返鄉生活。為了報答恩德，錦田鄉民在1684年興建周王二公書院教育子弟，並每10年舉行一次酬恩祭典，以答謝先賢、超渡遷界喪生的亡魂及祈福保佑境內居民。

錦田鄉酬恩建醮獲什麼健力士世界紀錄？

錦田鄉酬恩建醮中高逾30米（約5層樓高）的戲棚獲《健力士世界紀錄》(Guinness World Records)認證為「全球最大臨時竹構祭壇」。（Guinness World Records.com）

．戲棚獲《健力士世界紀錄》(Guinness World Records)認證為「全球最大臨時竹構祭壇」（Largest bamboo structure altar (temporary)）。

．《香港01》報道，在錦田「周王二公書院」前的一處空地上，一座竹棚建築巍然矗立。這座醮棚佔地42,600平方呎，高度超過30米（約100呎），由17位師傅耗時兩個月、用上三萬支竹材建成。

醮棚內裏劃分成多個空間，包括用作放置紙紮大門神、紙紮鬼王、演出木偶戲和粵劇的舞台等。（鄭子峰攝）

醮棚如今已準備就緒，外圍掛上花牌和旗幟，入夜後更亮起過百盞燈泡，成為香港鄉村一道獨特風景。（受訪者提供）