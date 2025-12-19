冬至飯｜酒樓稱人均消費按年跌最多3成　主力推普通家常小菜吸客

後日（21日）是冬至，向來是餐飲業的旺季，惟今年受到多項因素影響，業界估計整個冬至錄得生意額較去年微跌。旺角倫敦大酒樓負責人表示，市民今年提早做冬，下冬至正日訂枱雖爆滿，但顧客人均消費約200元至250元，較去年跌近100元，若不計及宴會的損失，生意額達至去年的九成已經「收貨」。



香港餐飲聯業協會會長黃家和指，市民外遊、北上做冬及大埔宏福苑大火後部份大型宴會取消，都影響業界的收入，相信冬至期間整體生意額跌5%，但不會超過10%，直至明年農曆新年才逐漸恢復。



▼旺角倫敦大酒樓疫情後首個冬至▼



+ 1

宏福苑大火社會氣氛沉重 不少團體取消宴會

大埔宏福苑五級火災發生後，社會氣氛沉重，旺角倫敦大酒樓早前收到大量團體取消宴會訂枱，預料整個12月有約800圍酒席取消。酒樓副總經理蘇萬誠今日表示，雖然宴會已經「清零」，惟上周起已有不少顧客選擇提早做冬，下周日冬至（21日）訂枱更已爆滿。

酒樓︰冬至生意額達去年九成已收貨

但蘇萬誠指出，受今年經濟不景及賑災的影響，顧客人均消費約200元至250元，低於去年的300多元，因此他直言若不計及宴會的損失，生意額達至去年的九成已經「收貨」。

香港大埔宏福苑11月26日發生大火，造成多人嚴重傷亡。（Reuters）

連續兩年不趁節日加價 主力推普通家常小菜

此外，蘇萬誠也連續兩年沒有趁節日加價，維持平日定價，今年更不推出貴價菜式，主力提供普通的家庭小菜，以吸引更多顧客繼續光顧，並強調「做多做少」都一樣高興。

以前嚟講嘅冬至價，2015年每一樣嘢都會貴10蚊，疫情後只能夠貴5蚊，好似舊年開始已經係冇加上去，照平時價錢算數，但菜式名貴啲囉。 倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠。（資料圖片／黃浩謙攝）

冬至期間餐飲界整體生意額跌5% 料農曆新年逐步恢復

香港餐飲聯業協會會長黃家和估計，冬至餐飲市道較預期遜息，由於市民已開始外遊，或選擇北上做冬，同時受到大埔宏福苑火災影響，與餐飲業相關的頒獎禮及社團活動取消，相信冬至期間整體生意額跌5%，但不會超過10%。

黃家和又指，酒樓及宴會廳的生意最受到衝擊，料直至明年農曆新年後，春茗及新春團拜等活動才會逐步恢復。「相信大家要接受現實，情緒會較為回復返。」