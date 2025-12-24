今日新聞8分鐘｜粵車入錯行車線硬扭軚切線｜電車撞斃女童判四周

荃灣路出九龍3車「串燒」相撞 鐵騎士倒地痛極呻吟

葵涌發生涉及3車交通意外。周三（24日）上午7時許，荃灣路出九龍近永得利廣場對開左線，據報有一輛私家車、一輛客貨車及一輛電單車，先後「串燒」相撞。其中電單車司機倒地，所幸清醒，但因受傷痛極呻吟。

諾和工程疑偽造證書予醫院、市建局等工程 警拘3男搜火炭辦公室

《香港01》花數個月調查分判商「諾和工程」涉提交假證書予醫院擴建、市建局重建及二號客運大樓工程等多個地盤，當中醫管局及市建局承認曾接獲「諾和工程」假證書，多間供應商取消「諾和工程」分銷商資格。

消息指，警方於周二（23日）以涉嫌「行使虛假文書」，拘捕「諾和工程」3名男子，包括兩名負責人。大批西九龍總區重案組人員，搜查該公司位於火炭坳背灣街金豪工業大廈的辦公室，亦登上鄰近富騰工業中心調查。據了解，被捕人士包括姓王男董事兼股東、姓陳男股東；另有一名男員工。

冒Hermès勞力士等名牌轉運海外銷售 海關聖誕前檢逾8萬件貨品

不法之徒趁聖誕節消費高峰期、物流業暢旺，魚目混珠將冒牌貨混入正貨銷售。海關過去兩星期搗破28宗跨境轉運冒牌物品的案件，檢獲超過8萬件冒牌貨，包括冒充名牌Hermès、CHANEL手袋、勞力士手錶、手提電話及衣履等。

電車司機撞斃3歲女童 官指碰撞無可避免是減刑因素 判囚4星期

電車司機在西環撞到一名抱著3歲外孫女的六旬翁，女童被捲車底亡，電車司機早前被裁定1項不小心駕駛罪成，案件今（23日）於於東區裁判法院判刑。聆訊時透露，六旬翁當時有衝紅燈過路之嫌，暫委裁判官鍾穎詩判刑時指，本案獨特之處，在於碰撞屬無可避免，且電車不能扭呔迴避，是大大減刑的因素，故判被告入獄4周。被告聞判時雙眼通紅，他申請保釋等候上訴，鍾官准他以1萬元保釋。

粵車南下｜驚險！堅拿道天橋疑入錯行車線 粵車強行扭軚切線灣仔

「粵車南下」入境市區今日（23日）凌晨0時起實施。有內地車主疑似不熟悉香港路況，險致撞車。一輛「粵車」今日下午在灣仔堅拿道天橋北行方向的中線行駛，惟駛至通往灣仔告士打道的出口時，疑選錯往紅隧或北角行車線，突然在分岔路「風琴位」亮起轉左方向燈，並減速急扭軚，差一點便撞到其他車輛。

錄下片段的本地司機立即大罵，幸好雙方沒有相撞，而該「粵車」則繼續強行換線，越過不准駛入、用作分隔車流的「風琴位」，再繼續駛往告示打道方向。

的士司機疑不滿少年教路兼求加速 涉多番回應咪X嘈 否認講粗口

的士司機凌晨接載一名16歲少年時，疑不滿少年教路及嫌他駛得慢，涉多番向少年說：「你咪X嘈，我識行。」又說：「我大X把錢，我唔會收多你一蚊。」後來少年要求到警署，並要求收據，司機涉拒提供並即按下重設。司機否認指控，案件今(24日)在九龍城裁判法院開審。司機自辯時自稱斯文人，不會講粗口，又稱若他「大把錢」就不用捱更抵夜。他又解釋因打印設備無紙才未提供收據。裁判官把案押後至下周一(29日)裁決。

宏福苑大火｜宏業董事侯華建首開腔：燒得好得人驚 我覺都瞓唔到

大埔宏福苑11月26日發生五級大火，造成最少161人死亡、數十人受傷，大廈維修承建商宏業建築工程公司董事和顧問共3人被捕。同以宏業建築工程作為大維修承辦商的屯門怡樂花園，今晚（22日）召開管委會會議，宏業建築工程被捕董事侯華建在宏福苑大火後首度現身開腔，稱大火後自己亦很大壓力，心情忐忑，「始終發生咁不幸嘅事情，我同同事都好艱難，我哋對件事都好難過。」他又稱，宏業沒有停工。

警飊影行動拘20人 19歲大專生涉任「特務」展示假保密令親身收錢

西區警區刑事部於過去兩日展開代號「飊影」的執法行動，打擊各類詐騙及「搵快錢」罪案。行動中共拘捕20名男女（11至84歲）涉嫌干犯洗黑錢、欺詐及浪費警力等罪行，涉及贓款總額超過200萬港元。

其中一名被捕的19歲大專生，親自現身與受害人見面收錢，並出示偽造的「保密令」收取超過150萬港元現金。適逢聖誕及新年假期將至，警方提醒市民需對「假冒官員」及「高薪搵快錢」陷阱提高警覺，並將於「冬防」期間加強巡邏，嚴厲執法以保障市民財產安全。

加拿大聖誕老人自詡「羅賓漢」 打劫超市將「贓物」派窮人｜有片

聖誕節臨近，一群聖誕老人近日率領一眾戴上面具的精靈，闖入加拿大蒙特利爾（Montreal，又譯滿地可）一間超市，將價值數千加元的食品裝滿購物袋，然後消失在夜色中。該組織其後發聲明指，這些食品將分發給有需要的人，並表示這場「羅賓漢式」的行動旨在突顯百物騰貴的社會現狀，這場通脹危機已讓不少加拿大人不勝負荷，難以負擔生活的基本必需品。