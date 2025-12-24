平安夜｜聖誕老人「同鄉」遊蘭桂坊：港人與芬蘭人過聖誕方式不同

今晚（24日）平安夜，不少市民及遊客到中環蘭桂坊歡渡佳節，有人特地入內感受氣氛，也有人專程來飲一杯。



來自芬蘭的旅客Norrgrann今晚到蘭桂坊，他正進行亞洲旅行，他說剛好在聖誕節來到香港，他形容是「美麗的巧合」，讚許香港的聖誕很有氣氛。他家鄉芬蘭的聖誕以有氣氛聞名。比較兩地，他則指芬蘭人普遍喜歡與家人過聖誕，而香港人則喜歡外出與朋友共渡。



12月24日平安夜，中環蘭桂坊聖誕氣氛濃，到來的市民及遊客甚多，有人找特色裝飾打卡。（梁鵬威攝）

12月24日平安夜，中環蘭桂坊聖誕氣氛濃，到來的市民及遊客甚多，不過走動仍十分方便，拍照無難度。（梁鵬威攝）

12月24日平安夜，中環蘭桂坊聖誕氣氛濃，到來的市民及遊客甚多，不過走動仍十分方便。（梁鵬威攝）

港人到蘭桂坊感受氣氛 感覺人流好像少了

晚上9時多的蘭桂坊開始有少許人潮，蘭桂坊下方的畢打街已經有大量警察在場戒備，現場亦有大量民安隊員。

張先生和陳小姐特地穿上全套聖誕套裝，盼望融入節日氣氛。他們原本在皇后像廣場一帶活動，便順道到鄰近的蘭桂坊感受氣氛。不過，他們認為今年的聖誕氣氛不及以往，因為人流好像少了。雖然今天只是平安夜，但他們卻指自己的聖誕活動已結束，因為明天起便要做視藝科功課。

張先生和陳小姐特地穿上全套聖誕套裝，盼望融入節日氣氛。（楊凱力攝）

12月24日平安夜，中環蘭桂坊聖誕氣氛濃，到來的市民及遊客甚多，酒吧大都滿座。（梁鵬威攝）

12月24日平安夜，中環蘭桂坊聖誕氣氛濃，到來的市民及遊客甚多，酒吧大都滿座。（梁鵬威攝）

12月24日平安夜，中環蘭桂坊聖誕氣氛濃，到來的市民及遊客甚多，不過走動仍十分方便。（梁鵬威攝）

另一港人Phoebe則與朋友一起到蘭桂坊。她指因為蘭桂坊很出名，所有人都來這裏與朋友喝東西。她們表示明天( 25日 )會繼續在港四出感受聖誕氣氛，因為她們剛剛才結束旅程、從台灣回港。

12月24日平安夜深夜時分，到中環蘭桂坊歡渡聖誕節的市民及遊客，較早段時間為多。（洪戩昊攝）

12月24日平安夜深夜時分，到中環蘭桂坊歡渡聖誕節的市民及遊客，較早段時間為多。（洪戩昊攝）

12月24日平安夜深夜時分，到中環蘭桂坊歡渡聖誕節的市民及遊客，較早段時間為多。（洪戩昊攝）

▼12月24日平安夜 市民及遊客中環歡渡佳節▼



+ 5

芬蘭遊客：芬蘭人普遍喜歡與家人過聖誕

來喝東西的還有遊客，例如芬蘭人Norrgrann。他正進行亞洲旅行，剛好在聖誕節附近來到香港，他形容是「美麗的巧合」，因為香港的聖誕很有氣氛。

Norrgrann剛好在聖誕節附近來到香港，他形容是「美麗的巧合」，因為香港的聖誕很有氣氛。（楊凱力攝）

芬蘭的聖誕以有氣氛聞名，他表示，香港與芬蘭兩地過聖誕很不同，芬蘭人普遍喜歡與家人過聖誕，而香港人則喜歡外出與朋友共渡。他明天將轉往越南繼續行程。

12月24日平安夜深夜時分，到中環蘭桂坊歡渡聖誕節的市民及遊客，較早段時間為多。（洪戩昊攝）