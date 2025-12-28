今日新聞8分鐘｜休班警駕波子失控撞父子一危｜兩港人烏克蘭戰死

私家車屯門遭警追至洪水橋 撞警車再逆線狂飆 司機棄車棄毒逃去

元朗有私家車疑被警方追截期間撞毀警車，司機逃去。今日（27日）下午約2時11分，一輛私家車在青山公路屏山段往元朗方向疑撞倒一輛警車，私家車隨即逃逸，被撞警車則以逆線方向停在現場。據知警方最初在屯門五柳路發現私家車形跡可疑，追截逾5公里後，其間兩車均曾逆線行駛，警員終在洪天路轉入洪志路交界一燈口前尋獲私家車，惟司機已棄下懷疑毒品並棄車逃去。案件由元朗警區刑事調查隊第一隊跟進。

富山邨單位廚房起火 一男手腰燒傷一度昏迷 多名居民疏散

富山邨發生火警。今日（28日）下午1時18分，警方接報指，富信樓一個單位的廚房起火冒煙。消防到場出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，並於1時58分將火救熄，多名居民自行疏散。

元朗保時捷剷行人路 兩途人捱撞一命危 司機為休班警涉危駕被捕

元朗今午（27日）發生嚴重車禍，一輛保時捷GT4 RS跑車在元朗安樂路與大橋路交界，疑失控剷上行人路，途經的老翁被撞至頭部重創昏迷送院命危，其同行兒子亦受傷。警方經調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」拘捕私家車男司機，他為休班警，正被扣查，現已獲准保釋候查，下月上旬向警方報到。

兩名港人據悉在烏克蘭戰死 入境處證實接獲家屬求助正了解情況

俄烏戰爭持續近四年，昨日（26日）有傳兩名港人在烏克蘭戰死。香港入境處今日（27日）回覆查詢時確認接獲相關家屬求助，正了解情況，並會按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。

北海道日本海沿岸發暴風雪預警 有港人滑雪險陷困境 籲旅客小心

日本北海道多地自12月14日起持續遭遇暴風雪天氣，日本氣象廳今日（26日）表示，由於冬季氣壓影響，已向北海道日本海沿岸居民發出暴風雪警報，預計持續到27日晚間，考慮到預計惡劣天氣，北海道新千歲機場也取消了25個航班。

台灣東部海域發生7級地震 多地有顯著震感

台灣氣象署12月27日晚公告，台灣東部海域晚上11時06分發生7級地震，震源位於宜蘭縣政府東方 32.3 公里 ，地震深度達72.8公里。

KK園區494幢樓被拆 亞太新城被清剿 952名中國人押解回國

央視25日報道，近日公安部派出工作組會同緬甸、泰國執法部門在緬甸妙瓦底地區，聯合開展新一輪賭詐園區集中清剿行動，952名中國籍涉電詐疑犯被押解回國。

舊油麻地警署1.2開放 內地客讚吸引願再來參觀：盼回味辦案情景

位於舊油蔴地警署的「油蔴地警署光影之旅」展覽，將於下周五（2026年1月2日）開放予公眾參觀，今日（27日）起在網上發售門票，訪客可在現場感受老「差館」布局、氣氛和香港警匪片中的影視名場景。