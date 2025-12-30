白居二2024配額名單｜房委會今再發批准信　即查獲配額申請書名單

房委會今日（30日）再多發出一批「白表居屋第二市場計劃2024」批准信予成功申請者，以確保為盡用未使用的配額。每名成功獲得配額的申請者將獲發一封批准信及兩封確認書。成功獲批配額的家庭申請者名單、一人申請者名單及新增獲批配額名單已上載「白居二2024」的網頁，即查獲批配額申請書名單。



房委會表示，繼今年10月向於白居二2024成功通過詳細資格審核的申請者發出批准信及確認書後，明日(30日)將再多發出一批「白表居屋第二市場計劃2024」批准信予成功申請者。

房委會今年四月為「白居二2024」舉行攪珠，首10個號碼依次序為49、35、39、85、77、76、32、21、38、24。（資料圖片／梁鵬威攝）

成功獲得配額白居二申請人會收到什麼？

每名成功獲得配額的申請者將獲發一封批准信及兩封確認書。兩封確認書分別適用於房委會居屋第二市場的單位及房協住宅發售計劃第二市場的單位。

白居二購買資格證明書有效期多長？

購買資格證明書由發出當日起計有效十二個月，有效期屆滿後不會獲得延期。

邊度查詢白居二2024成功獲得配額名單？

成功獲得配額的申請書名單會於今日上載至「白居二2024」的網頁。

白居二2024新增獲批配額名單是什麼？

白表居屋第二市場計劃2024新增獲批配額名單

白居二2024獲批配額的家庭申請者名單是什麼？

白居二2024獲批配額的家庭申請者名單

白居二2024獲批配額的一人申請者名單是什麼？

白居二2024獲批配額的一人申請者名單