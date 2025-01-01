2026年｜市民遊客到中環倒數迎新一年　情侶跨年活動新年第一吻

2025年除夕（12月31日）沒有維港煙花倒數匯演，旅遊發展局改在中環遮打道舉行「香港跨年倒數活動」，吸引大批市民及遊客到場觀看，現場氣氛高漲，不少人在踏入元旦（1月1日)與同行親友在投射「2026」及新年快樂字樣的大廈前合照，也有情侶在這氣氛下，擁抱再來個新年第一吻。



大批市民及遊客到蘭桂坊倒數返接2026年，在倒數後踏入元旦一刻，現場情緒高緒，紛紛打卡歡呼。(羅國輝攝)

大批市民及遊客到蘭桂坊倒數返接2026年，在倒數後踏入元旦一刻，現場情緒高緒，紛紛打卡歡呼。(羅國輝攝)

馬來西亞女遊客蘭桂坊扮兔女郎感受倒數氣氛

除夕夜晚上11時許，中環蘭桂坊愈來愈多人，開始變得擠迫。原本人流以遊客為主，11時後也愈來愈多本地人。攞到2025年的最後10秒，雖然大廈屏幕沒有顯示，但現場市民情緒高漲，自發開始倒數。到元旦0時0分一刻，全場則興奮歡呼，屏幕亦打出「新年快樂2026」等字樣。

一對來自馬來西亞的女遊客特地到港感受倒數氣氛。由於她們家裏也是說廣東話，所以她們在港也能自由以廣東話溝通。她們表示，在內地社交媒體「小紅書」得知蘭桂坊倒數氣氛好，所以便到現場。她們本來並沒特別裝扮，在現場看到兔耳頭箍，覺得十分可愛，所以便即場買了。被問及有甚麼新年願望，她們則回答「希望大家都可以幸福、快樂！」

馬來西亞女遊客接受訪問時說，「小紅書」得知蘭桂坊倒數氣氛好，所以便到現場。（直播截圖）

大批市民及遊客到蘭桂坊倒數返接2026年，在倒數後踏入元旦後，已見有人醉倒路邊休息。(羅國輝攝)

李家超、羅淑佩和林建岳啟動跨年倒數 Air Supply名作劃上完滿句號

因應大埔宏福苑火災，維港除夕煙花倒數匯演取消，旋發局在中環改辦「香港跨年倒數活動」，即「光影匯．中環」現場。行政長官李家超、文化體育及旅遊局局長羅淑佩和旅發局主席林建岳在除夕11時58分，以簡單方式一同啟動跨年倒數。到2025年最後20秒，，八幢參與的地標建築物，外牆將出現巨型倒數時鐘及光影圖案，讓在場的市民和遊客一同倒數，送走2025年、迎接2026年，上演長約3分鐘的光影表演。

其後國際殿堂級組合Air Supply聯同本地歌手馮允謙和雲浩影（Cloud）現場獻唱他們名作《Even The Nights Are Better》。（直播截圖）

其後國際殿堂級組合Air Supply聯同本地歌手馮允謙和雲浩影（Cloud）現場獻唱他們名作《Even The Nights Are Better》，為倒數活動劃上完滿句號。

+ 2

旅發局在中環遮打道舉行「香港跨年倒數活動」，有到場情侶在踏入2026年1月1日元旦，擁抱再來個新年第一吻。（鄭子峰攝）

旅發局在中環遮打道舉行「香港跨年倒數活動」，有到場情侶在踏入2026年1月1日元旦，擁抱再來個新年第一吻。（鄭子峰攝）

旅發局在中環遮打道舉行「香港跨年倒數活動」，有到場市民及遊客在踏入2026年1月1日元旦，立即拍照記錄這一時刻。（鄭子峰攝）